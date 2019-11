Il fantastico mondo di Lucca

"Amo essere Morticia. Gli Addams ricordano al mondo che essere diversi è fantastico" : Los Angeles – Mentre, a pochi giorni da Halloween, lo studio Metro-Goldwyn-Mayer carica su YouTube le due stagioni tv del ’64 e ’66, tratte dai cartoons disegnati da Charles Addams sul New Yorker, La Famiglia Addams torna al cinema in un formato mutante, con Mercoledì e Morticia che ricordano la filiforme Sposa Cadavere di Tim Burton e il capelluto Cugino Itt che ha la voce gangsta di Snoop Dogg (nella versione ...

Scienza - a Reggio Calabria la mostra “Il fantastico mondo di Jules Verne” [FOTO e VIDEO] : Il centro commerciale Porto Bolaro di Reggio Calabria ospita da oggi, fino all’8 Novembre, una bellissima mostra scientifica intitolata “Il Fantastico Mondo di Jules Verne”, realizzata in riva allo Stretto (tappa esclusiva in Calabria) per appassionare ed educare al tempo stesso, grandi e piccini. La mostra si caratterizza per una particolare interattività con lo strumento della realtà virtuale che consente ai visitatori di ...

