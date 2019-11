Il destino del presidente del Consiglio Giuseppe Conte appare segnato | voto a gennaio

ATP Finals Londra – Berrettini non è più padrone del proprio destino - l’azzurro si qualifica se… : Dopo la sconfitta incassata al secondo turno nel Masters 1000 di Parigi-Bercy, l’azzurro non è più padrone del proprio destino: tutto dipende da… Monfils Matteo Berrettini continua a sognare la qualificazione alle ATP Finals di Londra, ma il suo destino non dipende più dalla propria racchetta. Dopo l’eliminazione al secondo turno del Masters 1000 di Parigi-Bercy, l’azzurro deve sperare nella sconfitta di Gael ...

MARRACASH "ELODIE? UNA SORPRESA DEL destino"/ "Ho avuto problemi mentali per un'ex" : MARRACASH su Elodie: 'Una SORPRESA del destino'. Poi rivela di aver sofferto di problemi mentali per una ex fidanzata. Le ultime notizie sul rapper.

Zingaretti : "Non voglio il voto ma il governo cambi passo. Il problema è il destino del Paese" : Dopo la batosta elettorale in Umbria il segretario del Pd Nicola Zingaretti conferma che non sarà il fallimento della prima alleanza Pd-M5s sul territorio a far saltare il governo ma chiede un deciso cambio di rotta. Elezioni in Umbria, trionfa il centrodestra (57,5%). Salvini e Meloni: "Li mandiamo a casa" La candidata del centrodestra trionfa in Umbria col 57,55% delle ...

"L'ora del destino" di un’emancipazione - che ci spetta di diritto : Jane Austen, Mary Shelley e Giovanna D’Arco sono le protagoniste del nuovo libro scritto da Victoria Shorr: “L’ora del destino” (SEM).La prima donna di cui si narra è Jane Austen, figlia del pastore anglicano George Austen e di Cassandra Leigh, che nacque il 16 dicembre del 1775 a Steventon, nello Hampshire, un piccolo villaggio nel sud dell’Inghilterra. La scrittrice crebbe in un ambiente vivace e ...

Calderoni - l'eroe del Lecce a San Siro. Beffa del destino : aveva salvato Pioli - ieri l'ha condannato : Il Milan, a San Siro, non è andato oltre il 2-2 contro il Lecce neopromosso. A rovinare l'esordio e il 54esimo compleanno del tecnico rossonero Stefano Pioli c'ha pensato il terzino sinistro dei salentini Marco Calderoni, trentenne nativo di Latisana, piccolo comune in provincia di Udine, alla sua s

Curdi - il triste destino delle nazioni senza Stato : Il cambiamento di alleanze nello scenario siriano ha stupito molti, ma in realtà segue una sua perversa logica. Gli Stati Uniti, almeno a parole, avrebbero scaricato gli alleati Curdi siriani dandoli in pasto alla Turchia di Erdogan, che è pronta a spazzarli via dalla zona di confine, occupando anche una fascia di territorio siriano a dispetto di qualsiasi regola del diritto internazionale.Purtroppo nulla di nuovo. Nella sua storia ...

Vajont - 56 anni dalla tragedia. Una profezia sul destino del progresso sfrenato : Le grandi tragedie possono insegnare tante cose, eppure sembra che non insegnino nulla. Anche quando se ne parla tanto, e nemmeno troppo a sproposito, come è successo con la diga del Vajont: la lunga voce di Wikipedia Italia contempla persino un “Capitolo 7. Nei media”, con sei paragrafi, dal cinema ai fumetti. È il sunto specialistico che chiude la dettagliata ricostruzione online della tragica vicenda, dal progetto della gigantesca ...

La satira del giorno : trovato l'ultimo clandestino della Sea Watch : Fonte foto: Giovanni ZolaLa satira del giorno: trovato l'ultimo clandestino della Sea Watch 1Sezione: Cronache Giovanni Zola

Ancelotti : “Il pari fuori casa in Champions è prezioso - padroni del nostro destino in Europa” : La SSC Napoli, tramite il proprio sito ufficiale, ha trascritto la conferenza stampa post-partita del tecnico Carlo Ancelotti. Secondo Ancelotti la prestazione è buona e c’è stata la solita sfortuna. “Potevamo fare di più e meritavamo il gol”. Carlo Ancelotti analizza in maniera equilibrata la gara contro il Genk. “La prestazione è positiva, abbiamo creato tanto ed abbiamo comandato il gioco. Forse bisognava essere ...

Atletica - Filippo Tortu : “Io stesso sarò artefice del mio destino” : Scattano oggi a Doha, in Qatar, i Mondiali di Atletica: subito in pista gli uomini-jet, sono infatti in programma le batterie dei 100 metri piani maschili, che vedranno in gara Filippo Tortu e Marcell Jacobs, Il primo ha concesso una lunga intervista a “La Gazzetta dello Sport“, nella quale ha parlato delle aspettative circa la rassegna iridata. Gli obiettivi di Tortu sono chiari: “Il lavoro dell’ultimo periodo è stato ...

Al Bano parla di Ylenia : “C’era una scia velenosa nel suo destino - non sono riuscito a bloccarla”. E Romina pubblica una foto della figlia scomparsa : Il documentario su Al Bano fa flop e intanto Romina Power posta su Instagram una foto di Ylenia. La serata che Canale 5 ha dedicato al cantautore pugliese, con la messa in onda del documentario biografico È la mia vita, non ha sfondato negli ascolti (davanti sia il film Metti la nonna nel freezer che Chi l’ha visto?), ma ha riaperto nuovamente la ferita della scomparsa nel nulla della figlia Ylenia. In un passaggio del malinconico biopic ...

Lorena Bianchetti e l’uomo del destino : ‘Ci ha fatto anticipare il matrimonio e dopo 3 giorni mio padre è morto’ : Lorena Bianchetti il 9 settembre del 2015 ha sposato il compagno Bernardo De Luca. Dalla loro unione è nata quest’anno, il 5 marzo, una bimba Estelle. Quattro anni fa ad accompagnarla all’altare fu il padre della conduttrice di A sua immagine che però venne improvvisamente tre giorni dopo la cerimonia. Oggi a Storie Italiane ha raccontato un aneddoto che a posteriori legge come un messaggio, non una coincidenza, sulle sue ...

Agrigento - il sindaco di Siculiana chiede un incontro al Prefetto sul destino del centro di accoglienza migranti : Sofia Dinolfo Il sindaco del comune di Siculiana, nell'Agrigentino, chiede un incontro al Prefetto per conoscere le sorti del centro di accoglienza a seguito della pubblicazione di un bando per l'accoglienza straordinaria di migranti L’accoglienza dei migranti in provincia di Agrigento sta diventando un fenomeno da fronteggiare con regole sempre più certe all’interno delle strutture di accoglienza. Oggi a chiedere chiarimenti, pronto ...

Morto Ben Ali - ex rais della Tunisia. Così sciupò le occasioni offertegli dal destino : È Morto in Arabia Saudita, dove era miseramente fuggito, condannato e odiato a distanza dal popolo che pure lo aveva osannato