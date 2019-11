Il clima d' odio fa male a Israele

Fonte : huffingtonpost

(Di domenica 3 novembre 2019) “L’che ha armato la mano all’assassino di mio nonno, è unche ancora oggi pervade una parte, non solo politica, del paese. Ma questonon deve ipotecare il futuro d’e dei nostri figli a cui quel futuro appartiene. Di una cosa sono certa, e la grande manifestazione di ieri sera ne è una conferma, importante, emozionante: il lascito di Yitzhak Rabin non è andato perduto”. A sostenerlo, in questa intervista esclusiva concessa ad HuffPost, è Noa Rothman, la nipote del premier laburista assassinato la notte del 4 novembre 1995 da un giovane estremista di destra, Yigal Amir, al termine di una imponente manifestazione per la pace a Tel Aviv.Ventiquattro anni fa le sue parole commossero il mondo, toccando il cuore oltre che la mente die del mondo intero, molto più dei discorsi dei grandi della Terra ...

