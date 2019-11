I ragazzi dello Zecchino d' Oro | cast ed anticipazioni

Fonte : blogo

(Di domenica 3 novembre 2019) Una storia personale, realmente vissuta, che s'intreccia a quella ben più nota ed entrata nella realtà e soprattutto nella Storia della televisione italiana. Per festeggiare il traguardo dei 60 anni raggiunto l'anno scorso, Raiuno dedica un film-tv al "Festival Internazionale della canzone del bambino", meglio noto comed'Oro. Si chiama proprio Id'oro la produzione in onda questa sera, domenica 3 novembre 2019, alle 21:25: un racconto-omaggio non solo alla storica manifestazione canora, ma anche ad uno dei suoi pilastri, ovvero la maestra Mariele Ventre.Mimmo e la musica per salvarlo Siamo nella Bologna degli anni Sessanta. Il piccolo Mimmo (Ruben Santiago Vecchi), 9 anni, è unno vivace: figlio di immigrati dalla Sicilia, non riesce proprio a stare seduto sui banchi di scuola, ed ad essa preferisce la vita di strada, "stregato" anche dal ...

annatrieste : Ragazzi, basta pensare alla vittoria dello scudetto, concentriamoci sulla vittoria di una partita ok? - Raiofficialnews : 'Un film che racconta il passato e il presente, attraverso la figura di Mariele Ventre, personaggio indimenticato e… - ilfaroonline : Ostia, i ragazzi della I B dello scientifico Enriques si incontrano 50 anni dopo -