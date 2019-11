I giapponesi vogliono che la figlia di Masako sia la prossima imperatrice

Fonte : vanityfair

(Di domenica 3 novembre 2019) Il principe Carlo in GiapponeIl principe Carlo in GiapponeIl principe Carlo in GiapponeIl principe Carlo in GiapponeIl principe Carlo in GiapponeIl principe Carlo in GiapponeIl principe Carlo in GiapponeIl principe Carlo in GiapponeIl principe Carlo in GiapponeIl principe Carlo in GiapponeIl principe Carlo in GiapponeIl principe Carlo in GiapponeGo-Sakuramachi è stata l’ultimadel Giappone. Era il 1771. Da allora in poi nessuna donna si è più seduta sul trono del crisantemo che per legge può essere «occupato» solo dai discendenti maschi dell’imperatore. Non è detto, però, che le cose non debbano cambiare. Una settimana dopo l’incoronazione dell’imperatore Naruhito, l’agenzia giapponese Kyodo News ha reso noto un sondaggio sulla possibilità che una donna possa essere. E i risultati lasciano spazio a pochi dubbi:l’81,9 per cento ...

_xhexlove : @yomoonxchild L’occidente è stato creato sulla superficialità, cosa che purtroppo sta passando anche all’oriente. E… - oggisono : Immagina sti poveri linguoni disperati che slinguazzano (probabilmente piangendo) il piatto senza capire cosa stia… - nigel_bandit : Vedere i piddini parlare nei talk e pazzesco. Non ci arrivano, o forse non vogliono capire cosa sta accadendo. Chiu… -