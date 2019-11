I Coldplay annunciano il tour in Giordania

Fonte : ilgiornale

(Di domenica 3 novembre 2019) Per tutti gli amanti dei, la band ha riservato una grandissima sorpresa, due concerti esclusivi in diretta streaming dallail 22 novembre. L’eccezionale notizia è stata data proprio dalla band nel corso di una divertente conferenza stampa per il lancio del suo nuovo album “Everyday Life” che avverrà proprio il 22 novembre. Chris Martin e il resto della band non sono nuovi a queste sorprese, già per svelare la data di uscita e la tracklist dell’album, la band aveva fatto per i fan una sorta di caccia al tesoro che ha visto partecipare migliaia e migliaia di persone.La conferenza stampa è stata organizzata nei minimi particolari dove al posto dei giornalisti c’erano solo due persone: il comico Fred Armisen e Carrie Brownstein. Il resto del pubblico era composto da pupazzi gonfiabili, personaggi dei Muppet, cartonati con le immagini di Tom Cruise, Marilyn Monroe e ...

