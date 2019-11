Hideo Kojima favorevole al VR ma punta ad altro | lo streaming!

Recensioni di Death Stranding su PS4 : tutti i voti del nuovo videogioco di Hideo Kojima : 8 novembre 2019. E' questo il grande giorno di Death Standing, esclusiva temporale per PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro - arriverà anche su PC nell'estate del prossimo anno - firmata nientemeno che da Hideo Kojima. Il "papà" della saga stealth di Metal Gear e di quella sci-fi di Zone of the Enders, dopo la sua turbolenta separazione da Konami, non ha mollato la presa, ed è andato prima a fondare il suo studio indipendente, poi a mettere in ...

Death Stranding - arriva l’ultimo visionario gioco di Hideo Kojima : Scenari ispirati all’Islanda, colonna sonora dei Low Roar, e attori come Norman Reedus, Mads Mikkelsen e Léa Seydoux, che vi compaiono assieme al regista Guillermo del Toro. Una rivisitazione del mito della frontiera in chiave post apocalittica, fra piogge acide, predoni e la...

Death Stranding - il gioco più feroce (e politico) di Hideo Kojima : “Death Stranding” (immagine: Kojima Productions) Il mondo è un posto orribile se non hai legami. E orribile è il mondo di Death Stranding, quello in cui Hideo Kojima ambienta l’atteso, nuovo parto dello studio che dal 2005 porta il suo nome. Annunciato quattro anni fa all’E3 di Los Angeles e sugli scaffali dall’8 novembre, Death Stranding è un secondo debutto per Kojima Productions – è la prima produzione dopo la ...

Death Stranding : l'attore Norman Reedus parla del geniale stile di regia di Hideo Kojima : Mentre nella giornata di ieri è finalmente arrivato lo splendido trailer di lancio di Death Stranding, ecco che l'attore Norman Reedus, che interpreta Sam Bridges nel gioco, ha deciso di svelare alcuni retroscena sul lavoro svolto con Hideo Kojima.Reedus è stato intervistato da The Hollywood Reporter e, in questa occasione, l'attore ha parlato del lavoro sul set di Death Stranding e dello stile di regia di Kojima, che Reedus definisce senza ...

Hideo Kojima interessato alla VR - ma vede nello streaming il prossimo grande passo : Hideo Kojima è un uomo che cerca sempre di sfruttare le nuove tecnologie e di sfruttarle in modo interessante nei suoi giochi e, senza dubbio, le due aree con il maggior potenziale in questo momento sono la VR e il cloud streaming. Entrambe sono, almeno in questo momento, nelle fasi iniziali, ma se le cose andranno bene, possono entrambe vedere una crescita esponenziale nei prossimi anni.Quindi cosa ha da dire Kojima in proposito? Parlando in ...

Death Stranding non solo su PS4 - clamorosa conferma da Hideo Kojima : Death Stranding non è solo uno dei videogame più attesi dai possessori di una PlayStation 4 o di una più potente PlayStation 4 Pro, ma anche uno dei progetti più seducenti per un po' tutto il popolo nerd. Naturale, quando dietro al titolo si cela il nome di Hideo Kojima, mente che ha già diretto la saga stealth di Metal Gear e quella sci-fi di Zone of the Enders. Un titolo, quello in uscita il prossimo 8 novembre, che pare ancora avvolto nel ...

Cliff Bleszinski - designer di Gears of War - avrebbe rifiutato la proposta di Hideo Kojima di avere un ruolo in Death Stranding : Cliff Bleszinski è famoso per essere stato uno dei designer del primo Gears of War: qualche tempo fa aveva deciso di ritirarsi dalla scena videoludica in seguito all'insuccesso di alcuni suoi giochi. Molto attivo all'interno del social cinguettante, CliffyB non ha perso l'occasione di raccontare un particolare aneddoto che riguarda Hideo Kojima e Death Stranding.Bleszinski ha recentemente dichiarato che Kojima gli avrebbe chiesto di poter ...

Hideo Kojima stava lavorando a Death Stranding già nel 2012? : E mentre i giocatori stanno attendendo con impazienza il debutto nei negozi di Death Stranding, nelle ultime ore è apparsa in rete un'interessante teoria che riguarda proprio Hideo Kojima e il suo nuovo progetto.Come riportato da Push Square, ripescando e analizzando un vecchio articolo di Eurogamer.net datato 12 luglio 2012 e firmato da Tom Phillips è possibile notare un possibile indizio che potrebbe indicare che il game designer aveva già ...

Hideo Kojima è sicuro che in futuro il mondo videoludico e cinematografico si uniranno ancora di più : Attualmente si sta tenendo in questi giorni il Film Festival Cologne, in cui Hideo Kojima ha partecipato assieme a Nicolas Winding Refn, uno degli attori presenti all'interno di Death Stranding.Ebbene, in quest'occasione Kojima ha tenuto un panel intitolato "Death Stranding: dalla storia del cinema al gioco del domani". La passione di Hideo Kojima per il cinema è cosa nota e lo stesso sviluppatore ha detto che avrebbe voluto fare il regista. ...

Hideo Kojima sarà protagonista al Cologne Film Festival insieme a Nicolas Winding Refn : La passione di Hideo Kojima per il cinema è cosa nota e lo stesso sviluppatore ha detto che avrebbe voluto fare il regista. Inoltre, i famosi giochi di Kojima hanno una fortissima componente cinematografica, senza contare la partecipazione di grandi star sull'ultimo titolo in uscita, Death Stranding.Ebbene, il nostro Kojima sarà al Cologne Film Festival proprio insieme a uno degli attori di Death Stranding, ovvero Nicolas Winding Refn.I due ...

Death Stranding : Hideo Kojima svela nuove informazioni su multiplayer - "game over" e molto altro ancora : In un'intervista con Famitsu, Hideo Kojima è tornato a parlare dell'attesissimo Death Stranding, svelando interessanti dettagli su multiplayer, il sistema di "like" e non solo.Se innescherete un "Void Out" (ovvero quando Sam viene divorato dai mostri o preso dagli Homo Demons) nella mappa si genererà un cratere e tutti gli edifici e le infrastrutture in quella zona scompariranno. Questo cratere tuttavia esisterà solo nel vostro mondo. Con il ...

Hideo Kojima parla delle difficoltà affrontate dopo la separazione da Konami : Nel dicembre 2015, Hideo Kojima ha annunciato che stava creando il suo studio, Kojima Productions. Aveva anche stretto un accordo con Sony. Sembrava tutto così facile, ma lo è stato davvero? A quanto pare, no.In un'intervista con Famitsu, Kojima ha parlato delle difficoltà che ha incontrato nella creazione del suo studio."Sono passati tre anni e nove mesi", ha detto Kojima a Famitsu. "A quel tempo, avevo 53 anni. È un'età in cui dovresti ...

Il Cologne Creative Award assegnato a Hideo Kojima : La città di Colonia, da tempo, sta investendo notevoli risorse sulla cultura con manifestazioni di alto livello che spaziano a centottanta gradi nei diversi campi, compresa la cinematografia. Infatti il prossimo 10 ottobre prenderà il via il Film Festival Cologne, che per una settimana proporrà sia agli appassionati, agli addetti ai lavori che ad un pubblico più eterogeneo una rassegna internazionale di film indipendenti per cinema e ...

Death Stranding a parte - ad Hideo Kojima sarebbe piaciuto diventare un regista cinematografico : Hideo Kojima è stato uno dei primi designer e director di giochi a dare ai suoi titoli una sensazione molto cinematografica e sappiamo anche che è un grande fan dei film. Tuttavia, in una recente intervista, Kojima ha ammesso che all'inizio voleva diventare un regista cinematografico e che ha dovuto rinunciare a causa della difficoltà di intraprendere quella carriera."Ho sognato di diventare un regista cinematografico, ma si è rivelato difficile ...