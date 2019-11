Hearthstone | VKLiooon è la prima donna a conquistare il titolo di World Champion

Fonte : eurogamer

(Di domenica 3 novembre 2019) Dopo aver sconfitto per 3 - 0 il giocatore statunitense Brian "bloodyface" Eason sul palco del Blizzcon 2019, Xiaomeng "" Li è diventata laad aggiudicarsi ildidi.La giocatrice cinese aveva già ottenuto un primo record con la qualifica alleGlobal Finals, e dopo un'impressionante serie di dieci vittorie è riuscita ad aggiudicarsi anche il gradino più alto del podio della competizione.In un'intervista successiva alla vittoria,ha ringraziato commossa tutti i fan che l'hanno sostenuta negli ultimi due intensi e tesi giorni. Per l'occasione ha anche raccontato un aneddoto legato ai pregiudizi nei confronti delle ragazze nell'ambito competitivo. Nello specifico, durante un recente torneo, un avversario le aveva detto "che non faceva per lei".Leggi altro...

