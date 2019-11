Guasto sulla linea Bologna-Firenze | traffico ferroviario in tilt | ritardi fino a 140

Incidente sulla A25 - camionista travolge e uccide - collega fermo per un Guasto : L'Aquila - Un grave Incidente questa mattina è avvenuto lungo l'autostrada A25 all'altezza di Pescina, dove un camionista , B.G., un pugliese di Molfetta (Bari), 61 anni, ha perso la vita. Sul posto le forze dell'ordine per chiarire la dinamica dell' Incidente , da una prima ricostruzione sembrerebbe che l'uomo investito, sceso dal camion a causa di un guasto , sia stato travolto da un suo collega alla guida di un ...

Tim down - Guasto sulla rete Telecom : crolla la connessione - migliaia di segnalazioni in tutta Italia : L’hashtag #Timdown su Twitter è trend topic: migliaia di utenti hanno affrontato e continuano a segnalare problemi di connessione. Dall’una di notte la rete Telecom sembra avere problemi a livello nazionale. downdetector, che monitora il funzionamento di app e reti telefoniche, rileva numerose criticità. Molti utenti sui social hanno spiegato che per ore sono stati irraggiungibili anche i numeri di assistenza 119 e 187 oltre alle varie App ...