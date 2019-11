Governo | Zingaretti | Stop furbizieO regaliamo l' Italia alle destre

Governo : Salvini - ‘si pestano come fabbri - Zingaretti? Sparito’ : Roma, 3 nov. (Adnkronos) – “Al Governo ormai si pestano come fabbri, Renzi contro Conte, Conte contro Di Maio, Di Maio contro tutto il mondo… Notizie di Zingaretti non ce ne sono, è sparito, l’hanno visto con gli orsi qui in Trentino. Avete fatto nascere un Governo contro il popolo, contro il buonsenso, contro la democrazia e il rispetto della volontà popolare? Adesso dimostrate cosa sapete fare. Ma se gli italiani ...

Zingaretti : Pd difende Governo. Altri? : 22.34 "Toc toc, c'è qualche altro leader che sostiene e ha voluto questo governo e lo difende dalle bugie e dagli attacchi della destra?". Così il segretario del Pd Zingaretti. "Dopo mesi di chiacchiere e bugie sono state rimesse al centro le politiche per la sicurezza" mentre "gli operatori della sicurezza neanche venivano ricevuti da Salvini.Dopo le bugie sui flussi migratori svelate dal ministro Lamorgese, inizia un nuovo tormentone. La ...

Nicola Zingaretti : "Toc toc...c'è qualcuno che difende questo Governo?" : “Toc toc... c’è qualche altro leader che sostiene e che ha voluto questo Governo, che lo difende dalle bugie e dagli attacchi della destra?” Nicola Zingaretti interviene con un post su Facebook. Lo fa per elencare i risultati ottenuti dal governo e si chiede se, oltre a lui, ci siano altri vertici dei partiti di maggioranza che vogliano spendersi per difendere l’operato dell’attuale esecutivo.“Dopo mesi ...

Governo al bivio - Zingaretti : "Non possiamo governare insieme da avversari" : Partito Democratico e Movimento 5 stelle vedono il loro momento più difficile. Lo certifica lo stesso segretario dem che...

Di Maio gela Zingaretti : "Con il Pd non c’è spazio per alleanze strutturali" (ma il Governo non si discute) : Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio oggi al Senato ha riferito sull’operazione militare turca nel nord della Siria contro i curdi. Il capo politico del M5s ha parlato del "massimo impegno" dell'Italia "per una presa di posizione della comunità internazionale contro l'attacco turco e perché la crisi non si allarghi alla regione". Di Maio ha rivendicato anche il lavoro della diplomazia italiana in sede Ue e ha risposto ai senatori su cosa ...

Verso una nuova crisi di Governo. Zingaretti : o l’alleanza è unita o non c’è : Non ci sta Nicola Zingaretti. “O si riscopre uno spirito comune o i motivi stessi di questo governo vengono meno”.

Zingaretti : "O si riscopre spirito comune o i motivi di questo Governo vengono meno" : Nicola Zingaretti è apparso un tantino irritato questa mattina quando ha partecipato alla trasmissione di Massimo Giannini e Oscar Giannino su Radio Capital, Circo Massimo. Il segretario del PD, pur mantenendo la sua solita calma, ha detto alcune frasi che sembrano avere lo scopo, difficile da raggiungere, di mettere in riga i suoi alleati di governo, ossia il MoVimento 5 Stelle da una parte e Italia Viva dall'altra.In particolare Zingaretti ...

Zingaretti : con 5S o si riscopre spirito comune oppure niente Governo : Roma – “O si riscopre uno spirito comune o i motivi stessi di questo Governo vengono meno“. Lo ribadisce a Radio Capital Nicola Zingaretti, segretario del Pd. Per il leader dem “quella di Di Maio” che da’ per archiviata l’intesa coi Democratici “e’ una posizione debole, perche’ il M5s governa col Pd. E vuole governare per altri tre anni con il Pd e non un piccolo paese dell’entroterra ma la Repubblica italiana. E’ inutile giocare con le parole: ...

Governo - Zingaretti : serve spirito comune : 8.54 "Dobbiamo favorire l'interesse generale del paese: o si riscopre lo spirito comune o i motivi stessi di questo Governo vengono meno e non si può andare avanti". Lo dice il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, a Radio Capital. "Quella di Di Maio" che archivia l'intesa con Pd dopo il voto in Umbria,"è una posizione debole -dice Zingarettiperché il M5S governa col Pd". "E'inutule giocare con le parole:o l'alleanza è unita da una visione del ...

Zingaretti : "Non voglio il voto ma il Governo cambi passo. Il problema è il destino del Paese" : Dopo la batosta elettorale in Umbria il segretario del Pd Nicola Zingaretti conferma che non sarà il fallimento della prima alleanza Pd-M5s sul territorio a far saltare il governo ma chiede un deciso cambio di rotta. Elezioni in Umbria, trionfa il centrodestra (57,5%). Salvini e Meloni: "Li mandiamo a casa" La candidata del centrodestra trionfa in Umbria col 57,55% delle ...

Diego Fusaro - la profezia sul Governo : "Ci sarà la crisi aperta da Di Maio e Zingaretti. Poi arriva la troika" : Diego Fusaro fa un previsione inquietante su quello che succederà in Italia dopo il disastroso risultato dei partiti di governo alle elezioni regionali in Umbria. In un post pubblicato sul suo profilo Twitter, il filosofo illustra la sua profezia nerissima: "Il giallo Luigi Di Maio e il fucsia Nicol

Governo : Conte sente Di Maio e Zingaretti - riflessione dopo voto Umbria : Roma, 28 ott. (Adnkronos) - A quanto apprende l'Adnkronos, questa mattina il premier Giuseppe Conte ha sentito telefonicamente sia il capo politico del M5S e ministro degli Esteri Luigi Di Maio che il segretario dem Nicola Zingaretti. Nel corso delle telefonate, che vengono descritte "cordiali", c'è

Zingaretti : Governo avanti fino a quando fa cose utili : "Il Governo va avanti fino a quando resterà a fare cose utili per il Paese". Cosi' il segretario del Pd, Nicola Zingaretti

Regionali Umbria - Salvini : “Giorni contati per il Governo. Conte - Zingaretti - Di Maio e Renzi abusivi” : “Avete votato e scelto la libertà a nome di 60 milioni di italiani. Perché i signori Conte, Di Maio, Renzi e Zingaretti che sono momentaneamente e abusivamente occupanti del Governo nazionale i giorni sono contati”: così Matteo Salvini parlando ai sostenitori riuniti davanti alla sede dell’Assemblea legislativa dell’Umbria, a Perugia. L'articolo Regionali Umbria, Salvini: “Giorni contati per il governo. Conte, Zingaretti, Di ...