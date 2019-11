Gotti | «Non voglio fare l’allenatore dell’Udinese | ho scelto di fare il vice Sono

“Halloween è la festa del demonio - non è nella nostra cultura” : l’ignoranza dei biGotti smontata da Camilleri : Halloween è arrivato e come ogni anno iniziano le polemiche tra chi ama questa festa (apparentemente esportata dagli USA) e chi invece la ripudia additandola come festa del demonio e dei suoi adoratori. Ora, come in ogni tradizione secolare che si rispetti, è necessario discernere due elementi: la genesi e le origini della festa, e poi la sua evoluzione e trasformazione nel corso dei secoli. Per quanto riguarda la tradizione della zucca ...