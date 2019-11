Google Foto aggiunge novità per i Google Pixel 4 e una nuova organizzazione degli album

Svelato il segreto del ritocco fotografico di Google Fotocamera : Chi se non un fotografo specializzato in matrimoni, ha la giusta esperienza per capire come valorizzare al meglio i volti? Ecco perché Google ha chiesto l’aiuto di una serie di fotografi di matrimoni per ottimizzare la propria funzione di ritocco del volto, introdotta su Google Pixel 4 e Google Pixel 4 XL. Nel corso di […] L'articolo Svelato il segreto del ritocco fotografico di Google Fotocamera proviene da TuttoAndroid.

Halloween 2019 : Google lo festeggia con un simpaticissimo Doodle [FOTO] : E’ arrivato Halloween 2019 e Google lo festeggerà dalla mezzanotte del 31 Ottobre con un simpaticissimo Doodle musicale. Google lo introduce dicendo: “Oh mio! Un gruppo di simpatici animali spettrali sta scendendo. Halloween Doodle interattivo di quest’anno è una caratteristica della creatura, con sorprese da animali comunemente associati a film spaventosi, storie di fantasmi e decorazioni di Halloween. Quali animali vedi ...

Google Foto aggiunge un simpatico easter egg per Halloween : La ricerca del temine "Halloween" su Android e iOS ora produce un simpatico "dolcetto o scherzetto". Questo easter egg sfrutta le capacità di ricerca di Google Foto sul dispositivo mobile e immettendo la query viene visualizzato un rotolo di zucca dal lato sinistro dello schermo che si ferma al centro e fa l'occhiolino prima di accendersi e rotolare via.

L'astrofotografia - il Super Res Zoom e altro arrivano sui Google Pixel meno recenti con questo porting : Grazie all'incessante lavoro della community di sviluppatori, alcune delle funzionalità esclusive dei Google Pixel 4 arrivano anche sui Pixel più "anziani"

Com'è cambiato lo spazio gratuito illimitato in qualità originale di Google Foto : Com'è cambiata l'offerta per lo spazio di archiviazione gratuito illimitato in qualità originale su Google Foto per i Google Pixel, Google Pixel 2, Google Pixel 3, Google Pixel 3a e Google Pixel 4.

Google Fotocamera si aggiorna : la versione 7.2 porta con sé tre novità per i Pixel : Google Fotocamera si aggiorna ancora attraverso il Google Play Store alla versione 7.2 e lo fa per aggiungere alcune piccole funzionalità utili per avere una migliora esperienza utente e video.

Google unifica le foto del profilo di Gmail e dell'account Google : Fino a ieri le immagini dei profili impostate in Gmail venivano visualizzate solo in Gmail, pertanto la foto del vostro profilo in Gmail poteva essere diversa dalla foto del vostro profilo dell'account Google. Per rendere più facile sapere quale immagine verrà visualizzata e dove, Google ha implementato una modifica che permette di impostare una singola immagine del profilo in un unico posto e quindi visualizzarla in tutte le app ...

Google Foto permetterà di "scrivere" sugli scatti e migliorerà la gestione degli account : Google Foto sta testando una funzione che permetta di disegnare e scrivere sopra gli scatti direttamente dall'app e una che faciliti il passaggio da un account all'altro: eccone un assaggio in queste immagini.

Google Pixel 4 : tra fotocamera e "radar" - il segreto è l'equilibrio. La nostra prova : Big G ha lanciato, anche in Italia, il suo nuovo smartphone di punta. Che fa dell'ottimizzazione la sua forza. Con diverse sorprese in campo fotografico, nel machine learning e nell'interazione avanzata con l'utente

Google conferma : delle funzioni della fotocamera dei Pixel 4 non arriveranno su Pixel 3 e 3a : Google conferma che le modalità "esposizione doppia" e Live HDR+ della fotocamera dei nuovi Pixel 4 non saranno disponibili sulla gamma Pixel 3 e Pixel 3a

Il caricamento delle foto illimitato a qualità originale su Google Foto di iPhone è un bug - per Google : Il formato HEIC permette agli utenti iPhone di caricare gratuitamente in qualità originale le Fotografie scattate su Google Foto: sembra però che questo sia un bug e l'azienda sta già lavorando per risolverlo.

Come personalizzare le "Storie" di Google Foto : Anche Google ha deciso di cedere alla moda delle Storie, proponendo, all'interno della sua applicazione dedicata alle Foto, una rivisitazione della suddetta funzione. Tali elementi vengono identificati con il nome di "Memorie" e si presentano

Rick Osterloh di Google parla di HTC - Pixel 4 - fotocamera - face unlock e altro : Rick Osterloh, capo della divisione hardware di Google, ci parla dei nuovi prodotti presentati al recente evento Made by Google, svoltosi a New York.

Paradosso : backup illimitato su Google Foto per gli iPhone - non per i Pixel 4. E spunta la petizione : Non è piaciuta per nulla la decisione di negare il backup gratuito illimitato su Google Foto in qualità originale agli acquirenti dei nuovi Google Pixel 4