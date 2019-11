Golf | Rory McIlroy si prende il WGC-HSBC | Francesco Molinari non va oltre la 22ª posizione

Golf - Jason Day batte Tiger Woods - Rory McIlroy e Hideki Matsuyama al The Challenge : Skins Game a Tokyo : Si è disputato nella mattina italiana, in Giappone, e per l’esattezza a Tokyo, un particolare evento che anticipa il ZOZO Championship, importante torneo che fa parte del PGA Tour. Si tratta del The Challenge: Skins Game. In particolare, le gare “Skins”, per i meno avvezzi, sono quelle in cui a ogni buca viene messo in palio un determinato ammontare di soldi, e all’ultima tale somma diventa particolarmente alta, in ...