Golf | Phil Mickelson esce dai primi 50 del mondo dopo 1353 settimane Fine di un’era

Fonte : oasport

(Di domenica 3 novembre 2019) 28 novembre 1993:entrava per la prima volta tra i migliori 50 migliori giocatori del. Quello che nessuno allora poteva sapere è che ci sarebbe rimasto per quasi 26 anni. Domani, però, l’OWGR (Official WorldRanking) sancirà ladi un’era: l’uomo che più è rimasto vicino a Tiger Woods nei suoi anni d’oro sarà 51°. A conti fatti, il numero dipassato tra i50 dal quarantanovenne californiano è qualcosa che va al di là del rimarchevole:. In mezzo, sono arrivate ben 51 vittorie da professionista, di cui 44 sul PGA Tour, tra le quali si contano cinque Major: il Masters (2004, 2006 e 2010), il PGA Championship (2005) e l’Open Championship (2013). Non è mai riuscito a far suo lo US Open, dove per sei volte ha chiuso al secondo posto tra il 1999 e il 2013. Tra le sue vittorie più importanti anche il Players ...