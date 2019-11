Gli USA non risparmiano nemmeno TikTok | che finisce sotto indagini

VIDEO F1 - GP Usa 2019 : Gli highlights delle qualifiche : Si sono disputate le qualifiche ufficiali nel sabato del GP degli USA 2019, tappa del Mondiale di F1: di seguito il VIDEO che mostra il meglio di quanto visto nel time attack andato in scena sul circuito di Austin, che ospita il GP degli USA 2019 del Mondiale di F1. VIDEO GLI highlights delle qualifiche DEL GP USA F1 2019 Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro ...

VIDEO Mattia Binotto F1 - GP Usa 2019 : "MiGliorati sul ritmo gara" : Si sono disputate le qualifiche ufficiali nel sabato del GP degli USA 2019, tappa del Mondiale di F1: le Ferrari non hano centrato la pole ma si sono ben difese, dando buone impressioni per la gara. Così il team principal della Ferrari ai microfoni Sky: "Siamo migliorati sul ritmo gara".

Sebastian Vettel F1 - GP Usa 2019 : “Una qualifica entusiasmante - pole mancata per dettaGli” : Il tedesco Sebastian Vettel è secondo al termine delle qualifiche del GP degli Usa, terzultimo round del Mondiale 2019 di F1. Sullo spettacolare circuito di Austin, in Texas, il teutonico ha mancato di appena 12 millesimi la pole position, che ha sorriso al finlandese della Mercedes Valtteri Bottas. Un Vettel che, forse, ha pagato un ultimo run non immune da errori, ma la velocità tra la W10 e la SF90 era davvero molto simile. Un equilibrio ...

GriGlia di partenza F1 - GP Usa 2019 : risultato e classifica qualifiche. Bottas in pole davanti a Vettel - Leclerc 4° ed Hamilton 5° : Le qualifiche del GP degli Usa, terzultimo round del Mondiale 2019 di F1, hanno regalato tantissime emozioni agli appassionati, presenti in circuito e davanti agli schermi televisivi. La pole position è stata conquistata dal finlandese della Mercedes Valtteri Bottas che, di appena 12 millesimi, ha preceduto il tedesco della Ferrari Sebastian Vettel. In seconda fila l’olandese della Red Bull Max Verstappen e il monegasco della Rossa Charles ...

GriGlia di partenza F1 - GP Usa 2019 : risultato e classifica qualifiche : La Griglia di partenza del GP Usa 2019 1 Charles LECLERC Ferrari1:32.760 4 2 Sebastian VETTEL Ferrari+0.022 3 3 Alexander ALBON Red Bull Racing+0.138 2 4 Lewis HAMILTON Mercedes+0.285 3 5 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.360 3 6 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.400 3 7 Lando NORRIS McLaren+0.556 4 8 Carlos SAINZ McLaren+0.662 3 9 Daniel RICCIARDO Renault+0.848 4 10 Pierre GASLY Toro Rosso+0.955 4 11 Nico HULKENBERG Renault+1.055 4 12 Kevin MAGNUSSEN ...

Roma-Napoli - Insigne : ”Chiediamo scusa ai tifosi - abbiamo commesso deGli errori” : Chiediamo scusa ai tifosi, possiamo e dobbiamo dare di più”. Lorenzo Insigne esprime il proprio rammarico e quello della squadra per la sconfitta contro la Roma. ROMA NAPOLI Insigne – Lorenzo Insigne, attaccante del Napoli, dopo la sconfitta subita all’Olimpico contro la Roma esprime tutto il suo rammarico per il match perso e chiede scusa ai tifosi azzurri. Queste le sue parole: “Purtroppo è un momento che gira ...

Rai - Adriana Volpe lancia la tremenda accusa : "Scelte insensate - tutta colpa...". Contro chi si scaGlia : “Mi piange il cuore leggere che Rai 2 è la rete che cala di più!”. Esordisce così Adriana Volpe nell’ultimo post pubblicato sui suoi profili social. “Vorrei ricordare che Mezzogiorno in Famiglia, sabato e domenica dalle 11 alle 13, conquistava il 10% di share. Oggi sia il sabato che la domenica in q

DIRETTA FORMULA 1/ Qualifiche live : miGlior tempo per Verstappen in FP3 - Gp Usa 2019 - : DIRETTA FORMULA 1 Qualifiche e FP3 live Gp Usa 2019 Austin: cronaca e tempi delle sessioni in programma sul Circuit of the Americas, oggi 2 novembre,.

Usa - madre appena divorziata dal marito uccide i suoi tre fiGli piccoli : Un brutto omicidio-suicidio è avvenuto martedì 29 ottobre in Texas, negli Stati Uniti, precisamente a Deer Park. Infatti, secondo quanto riferisce la stampa locale, pare che una donna, Ashley Auzenne, di 39 anni, abbia ucciso i suoi tre figli di sette, nove e undici anni per poi togliersi la vita a sua volta. La donna avrebbe ucciso gli infanti con una pistola, poi avrebbe rivolto l'arma contro se stessa. Dalle indiscrezioni che giungono dagli ...

Picchia la moGlie - abusa sessualmente della fiGlia e maltratta i bambini per anni : arrestato : Per far smettere di piangere i bambini piccoli li infilava sotto la doccia con l'acqua gelata. Poi li mandava a letto tutti...

Insigne chiede scusa ai tifosi : «Gli episodi di mercoledì ci hanno condizionato» : Lorenzo Insigne, attaccante del Napoli, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Italia dopo la vittoria della Roma all’Olimpico “Noi chiediamo scusa ai tifosi, sicuramente possiamo dare di più perché a volte succedono degli episodi come quelli di mercoledì che ti influenzano. Conosco i miei compagni, abbiamo dato tutto in campo, ci sono degli episodi che ti girano contro. Dobbiamo stare tranquilli, recuperare perché martedì abbiamo una ...

Mahan Air - l’orgoGlio italiano che non c’è e Gli affari Usa con l’Iran : C’era un’epoca non lontana in cui l’Europa si schierava contro l’uscita Usa dall’accordo sul nucleare iraniano e le sanzioni secondarie imposte da Trump, invocava la propria sovranità economica e si arrovellava su quali strumenti tecnici inventare per permettere alle sue imprese di continuare a fare affari leciti con l’Iran. Da allora vi sono stati vari tentativi, tuttora incompiuti, di contrastare gli ...

Andrea Manfredi - morì nell’incidente aereo in Indonesia : la sua famiGlia fa causa alla Boeing : Andrea Manfredi, 26enne di Massa, fu l’unico italiano a morire nel disastro aereo avvenuto in Indonesia il 29 ottobre del 2018, quando un Boeing 737 Max della compagnia Lion Air precipitò in mare con 189 passeggeri a bordo pochi minuti dopo il decollo da Giacarta. Nessuno si salvò dallo schianto e ora la famiglia Mandredi ha fatto causa al tribunale di Chicago contro la Boeing avviando l’unica causa di questo disastro negli Usa contro il ...

Milano - picchiava la moGlie e abusava della fiGlia di lei : arrestato un uomo di 44 anni con precedenti : picchiava ripetutamente la compagna 41enne e aveva compiuto atti sessuali nei confronti della figliastra di 14 quando la ragazzina aveva solo 12 anni. Per questo è stato arrestato a Milano un 44enne italiano accusato di maltrattamenti, violenza, lesioni e atti sessuali verso minori. L’uomo, già incriminato e processato per maltrattamenti, reato per il quale era stato assolto in appello nel 2015, ha precedenti anche per spaccio ed è stato ...