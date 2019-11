Giulia che voleva donare il midollo per Alex e che ha salvato un’altra persona

Anticipazioni U&D - Giulia si schiera con Alessandro : la delusione di Daniele che se ne va : Prosegue l'appuntamento con le Anticipazioni su Uomini e donne, la popolare trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi che tornerà in onda da lunedì pomeriggio su Canale 5. Possiamo svelarvi che, nel corso dell'ultima registrazione, ci sono state un bel po' di sorprese e novità che hanno riguardato soprattutto il percorso della bella Giulia Quattrociocche, la quale è stata alle prese con Alessandro e Daniele, i due corteggiatori che le ...

Trono Classico - Giulia Quattrociocche : “Mi sono innamorata di…” : Giulia Quattrociocche confessa: “Mi sono innamorata di Uomini e Donne” E’ innegabile che l’appeal di un Trono Classico sia ormai quasi al tramonto soprattutto dopo gli eventi dell’ultima registrazione di Uomini e Donne: Veronica è salita sul Trono dopo il no ad Alessandro senza neanche passare dal via. Molti amanti del programma pensano che ormai il Trono ‘giovane’ sia ormai da pensionare eppure ...

Uomini e Donne – Chi è Giulia D’Urso? L’influencer che ha corteggiato Giulio Raselli [GALLERY] : Giulia D’Urso: ecco chi è l’influencer salentina che ha fatto breccia nel cuore di Giulio Raselli a Uomini e Donne Prosegue il trono di Uomini e Donne, il seguitissimo programma di Maria De Filippi in onda ogni pomeriggio su Canale 5. Tra i tronisti a cerca di un amore c’è anche Giulio Raselli, che sembra essere stato stregato da una nuova corteggiatrice che ‘brilla’. Si tratta di Giulia D’Urso, già nota ...

Gabriele Parpiglia : 'Mi risulta che Damante abbia tradito Giulia pure con Sonia Lorenzini' : Se Giulia De Lellis ha preferito non fare i nomi delle donne con le quali Andrea Damante l'ha tradita nel libro che ha appena scritto, ci stanno pensando le riviste di gossip a soddisfare la curiosità di molti a riguardo. Il giornalista Gabriele Parpiglia, per esempio, in una recente intervista ha fatto sapere che il dj avrebbe avuto un flirt anche con Sonia Lorenzini, ex tronista di Uomini e Donne e amica dell'influencer. Nuovi rumors sui ...

Giulia Bongiorno sindaco di Roma? Patto Salvini-Meloni - lei smentisce ma anche Travaglio conferma : La voce circola da tempo, puntualmente smentita dalla diretta interessata. In più occasioni, Giulia Bongiorno ha detto che no, lei non farà il sindaco di Roma. "Io so le cose che so fare e le cose che non so fare - disse la senatrice leghista a Radio 24 lo scorso aprile -. Sicuramente non sono in gr

5 curiosità su Giulia Michelini - protagonista di Rosy Abate : Giulia Michelini è un'attrice italiana, ormai attiva sul grande e sul piccolo schermo da tanti anni. Divenuta famosa per aver interpretato da giovanissima il ruolo di Sabina Corsi in Distretto di Polizia, ha avuto poi la consacrazione con il personaggio di Rosy Abate, prima in Squadra Antimafia e poi nello spin-off Rosy Abate 1 e 2.

La ghostwriter di Giulia De Lellis : Avevo un blog anonimo. Il mio capo non poteva leggere dei tipi di pene che descrivevo : Il libro di Giulia De Lellis è stato un gran successo. Lei non se lo aspettava, le malelingue neppure e invece tutti quelli che lo hanno letto si sono ritrovati nelle sue parole. Nei suoi nervosismi, nei suoi "colpi di testa" e nella sua sofferenza. Ora, a dire qualcosa in più è la coautrice di Le corna stanno bene su tutto (ma io stavo meglio senza). Intervistata da IlMessaggero, non ha freni, ma soprattutto non ha problemi a spiegare il suo ...

Anticipazioni Uomini e Donne Classico : Giulia Quattrociocche in Lacrime! Segnalazioni Su Un Tronista! : Anticipazioni Uomini e Donne Classico: Scatta il bacio tra Alessandro e Veronica. Giunge una segnalazione su un corteggiatore e su un Tronista! Giulia si scioglie in Lacrime! Anticipazioni Uomini e Donne Classico: Daniele messo sotto accusa! Giulio litiga furiosamente con Giovanna! Raselli bacia anche Irene! Uomini e Donne è pronta a regalarci delle nuovissime e scoppiettanti Anticipazioni del Trono Classico. I tronisti entrano in studio. Maria ...

Uomini e Donne - Giulia Quattrociocche perde le staffe in esterna. E Maria De Filippi senza parole : Puntata molto movimentata quella di oggi a Uomini e Donne, con il trono classico che si è letteralmente incendiato. Grande protagonista, Giulia Quattrociocche che sta letteralmente monopolizzando l’attenzione su di sé. Nell’esterna andato in onda oggi con che la bruna tronista ha trascorso con Cristiano è andato bene poco o niente. Giulia Quattrociocche non ha gradito il comportamento del suo corteggiatore e ci è andata giù pesante con gli ...

“Non ci provare!”. Giulia De Lellis - furia col suo Andrea Iannone. Perché spunta il nome della bellissima della tv : Tutto il mondo è paese e tutte le ragazze sono più o meno gelose dei propri fidanzati. Non vogliamo generalizzare certo, soltanto ironicamente parlare di quello che è capitato ad Andrea Iannone! Legato da cinque mesi a Giulia De Lellis, il campione di motociclismo è sorvegliato a vista dalla fidanzata, che è attenta anche ai ‘like’ lasciati dal compagno sul profilo delle altre ragazze. Lo dimostra l’ultimo ‘screzio’ nato con la conduttrice ...

“Le mie donne - quelle che non avete visto…”. Francesco Monte ora dice tutto. Anche di Giulia : Periodo d’oro per l’ex tronista di ‘Uomini e donne’ ed ex concorrente del ‘Grande Fratello Vip’, Francesco Monte. Il bel ragazzo 31enne originario di Taranto è reduce da un’avventura straordinaria al programma televisivo di Rai1, ‘Tale e quale show’ di Carlo Conti. Qui ha dato il meglio di sé come cantante ed imitatore, sfiorando la vittoria finale ed approdando al Torneo dei Campioni. Monte ha manifestato tutta la sua soddisfazione per i ...

Giulia De Lellis e Diletta Leotta 'nemiche' : la causa potrebbe essere un like di Iannone : Il settimanale Chi in uscita quest'oggi ha svelato un'importante retroscena su due delle donne più amate e chiacchierate del mondo del gossip. Secondo la rivista diretta da Alfonso Signorini, tra Diletta Leotta e Giulia De Lellis non correrebbe buon sangue. La causa dell'astio, andrebbe cercata in un gesto legato al passato fatto da Andrea Iannone. Secondo il settimanale di cronaca rosa, il pilota della MotoGp avrebbe messo un like in uno scatto ...

Giulia De Lellis - tensione con Diletta Leotta : Iannone che combini? Gossip : Giulia De Lellis, sale la tensione con Diletta Leotta: Iannone che combini? Il Gossip Tensioni in corso tra Diletta Leotta e Giulia De Lellis… Almeno questo è quello che rivela il settimanale Chi. Il magazine diretto da Alfonso Signorini, nell’ultimo numero in edicola, ha raccontato un curioso retroscena riguardante le due ‘prime donne’ che pare […] L'articolo Giulia De Lellis, tensione con Diletta Leotta: Iannone ...

Giulia De Lellis - nudo artistico su Instagram. Boom di like (e critiche) : Qualunque cosa faccia, dica o posti Giulia De Lellis non passa inosservata e rimbalza praticamente ovunque. Questo “scricciolo” di 164 cm, divenuta famosa grazie a Uomini & Donne, è ormai una delle influencer più note in Italia, sulle orme di Chiara Ferragni. Che piaccia o meno. Modella, testimonial di brand, guest star contesa a eventi e inaugurazioni varie, addirittura scrittrice di best seller, il fenomeno Giulia non conosce ...