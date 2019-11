Ginnastica | Swiss Cup 2019 | trionfano gli USA | Jade Carey sugli scudi nella gara a coppie

Fonte : oasport

(Di lunedì 4 novembre 2019)e Allan Bower hanno vinto laCup, l’unicamiste del calendario internazionale diartistica. A Zurigo (Svizzera), in uno dei classici meeting di fine stagione che fanno seguito al Mondiale, gli USA si sono imposti battendo l’Ucraina in finale: 29.075 contro 27.650., argento iridato al volteggio, si è esibita proprio alla tavola e ha ottenuto 14.625 mentre Allan Bower ha portato a casa 14.450 al corpo libero. L’Ucraina ha risposto con lo strepitoso 15.300 di Oleg Verniaiev alle parallele pari (6.7 il D Score) ma il basso 12.350 di Diana Varinskastaggi ha frenato la rincorsa della compagine europea. In precedenza gli States avevano sconfitto la Germania in semifinale per un soffio: 27.250 contro 26.950 (12.950 di Jarey alla trave e 14.300 di Bower al cavallo con maniglie, le tedesche avevano risposto col ...

