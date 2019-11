Gianni Morandi mette in scena la sua vita di canzoni | 21 date nella sua Bologna

Gianni Morandi sul palco del Duse - ci sarà un inedito col nipote : "C'è sempre un momento della vita in cui si sente il forte desiderio di tornare nel luogo da dove si è partiti". E così Gianni Morandi ha deciso di tornare sul palco del Teatro Duse di Bologna, dove è salito per la prima volta nel 1964. Certamente non riuscirà a cantare tutte le seicento canzoni incise in oltre 50 anni di carriera, ma non deluderà i fan che si sono assicurati una poltrona per le 21 date in programma fino al 26 gennaio 2020, di ...

“Lo ha fatto per la mia mamma”. Francesco Arca - il gesto meraviglioso di Gianni Morandi commuove tutti : E chi se lo sarebbe mai aspettato da due come Francesco Arca e Gianni Morandi. Ma partiamo con ordine, cosa è successo? Per chi non lo sapesse, l’attore toscano è una delle freschissime new-entry della terza stagione de L’Isola di Pietro, che ha riportato qualche anno fa Morandi alla fiction. Ma quello che non tutti sanno è che dietro le quinte tra Arca e Gianni si è creato un bel rapporto, fatto di stima, affetto e tanta complicità. E quando ...

Gianni Morandi - L’isola di Pietro 4 si farà? “C’è un problema” : L’isola di Pietro anticipazioni, Gianni Morandi sulla quarta stagione: “Il problema è la mia resistenza” L’isola di Pietro 3 avrà un seguito? A parlare della possibilità che si realizzi una quarta stagione de L’isola di Pietro, è stato il protagonista Gianni Morandi, che interpreta Pietro Sereni. Il cantante ha infatti rotto il silenzio con un’intervista pubblicata sulle pagine dell’ultimo numero del ...

Gianni Morandi su L’isola di Pietro 3 : “Volevo un risvolto diverso” : L’isola di Pietro 3 anticipazioni, Gianni Morandi ammette: “Volevo un altro risvolto per il mio personaggio” Ha preso il posto di Rosy Abate L’isola di Pietro 3, la seguitissima fiction di Canale 5 con Gianni Morandi, in onda ogni venerdì in prima serata. E proprio il protagonista, che nella serie tv interpreta Pietro Sereni, in un’intervista pubblicata sulle pagine dell’ultimo numero del settimanale VeroTV ha ...

Chiara Baschetti si confessa : l’analisi e i rapporti con Gianni Morandi : Chiara Baschetti si confessa: l’analisi psicologica che segue tutt’ora e i rapporti con Gianni Morandi dentro e fuori dal set Chiara Baschetti, modella e attrice italiana, volto di Elena nella fiction L’isola di Pietro, è stata ospite a Verissimo, concedendo un’intensa intervista a Silvia Toffanin. Tanta la carne al fuoco: dagli albori del successo sulle […] L'articolo Chiara Baschetti si confessa: l’analisi e ...

Tale e Quale Show batte Gianni Morandi - Agostino Penna trionfa. Proteste sui social per una battuta di Panariello : Il pronostico della vigilia è stato rispettato. Il musicista e compositore Agostino Penna ha trionfato alla nona edizione di “Tale e Quale Show”, condotto da Carlo Conti che peraltro ha ricordato anche l’attore Manuel Frattini, scomparso settimana scorsa all’improvviso per un infarto a soli 54 anni. Al secondo posto si è classificato Francesco Monte (che ha vinto la puntata finale nei panni di Michael Bublè), terza Lidia Schillaci. ...

L'Isola di Pietro 3/ Anticipazioni 18 ottobre : 'Ecco com'è Gianni Morandi sul set' : L'Isola di Pietro 3, Anticipazioni 18 ottobre 2019, in prima Tv su Canale 5. Un giallo e l'arrivo di un nuovo collega mettono in crisi Elena Sereni.

L’isola di Pietro 3 - colpevole rivelato e Gianni Morandi : ‘Cambiamo il finale’ : Un giallo nel giallo. Qualcuno ha spoilerato, ossia anticipato, chi è il colpevole dei nuovi episodi de L’isola di Pietro, in onda su Canale 5 dal 18 ottobre, costringendo quindi la produzione ha modificare il finale di stagione. Risultato? Gianni Morandi (che interpreta il protagonista) è di nuovo in Sardegna per rigirare il finale della terza stagione che si spera stavolta rimanga segreto fino alla fine per i ...

Nuovi concerti di Gianni Morandi al Teatro Duse di Bologna - 21 appuntamenti per Stasera Gioco In Casa – Una Vita Di Canzoni : Nuovi concerti di Gianni Morandi al Teatro Duse di Bologna si aggiungono a quelli già annunciati e in programma tra novembre e gennaio. Dal 1° novembre, Gianni Morandi terrà una residency al Teatro Duse esibendosi nei giorni: 1, 2, 3, 7, 14, 21 e 28 del mese di novembre. A dicembre sarà in concerto nei giorni: 5, 12, 20, 21, 22, 26, 29 e 31. La residency proseguirà a gennaio con la data del 3 già annunciata nelle scorse settimane. A ...

Altro che la moglie Anna - Gianni Morandi è pazzo di un’altra donna. La rivelazione inaspettata spiazza tutti : Manca poco a “L’isola di Pietro 3”: si parte il 18 ottobre con la prima puntata. E Gianni Morandi, che nella fiction è Pietro Sereni, non vede l’ora di tornare in tv con la nuova edizione della serie. Nel frattempo, in un’intervista a Tv, Sorrisi e canzoni, si è raccontato e ha svelato anche alcuni dettagli molto intimi della sua vita privata. Per esempio ha fatto sapere che sua moglie Anna Dan è molto gelosa delle attrici con le quali lavora ...

Fiction L’ISOLA DI PIETRO 3 con Gianni Morandi : da venerdì su Canale 5 : Dopo il successo delle prime due stagioni, torna L’isola di PIETRO, la fortunata Fiction con protagonista Gianni Morandi nei panni del pediatra di Carloforte PIETRO Sereni. La terza annata andrà in onda a partire da venerdì 18 ottobre su Canale 5, per sei prime serate. Un nuovo capitolo all’insegna di tante novità: nuovi amori e nuovi misteri da risolvere, in cui vedremo il nostro protagonista destreggiarsi tra un inedito e ...

L’Isola di Pietro 3 - la terza stagione della fiction con Gianni Morandi : cast - trama e anticipazioni : Venerdì 18 ottobre in prima serata su Canale 5 torna L’Isola di Pietro, la serie ambientata nello splendido scenario delL’Isola di San Pietro, che vede protagonista Gianni Morandi. La terza stagione della fiction si compone di 12 puntate, coprodotte da RTI e Lux Video e, oltre ai personaggi più amati di sempre, vede in questa nuova stagione l’ingresso nel cast di tre volti nuovi: Francesco Arca, Francesca Chillemi e Caterina Murino. Nelle nuove ...