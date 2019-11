Genoa-Udinese 1-3 | le pagelle di CalcioWeb | che magia di De Paul FOTO

Pagelle e Highlights 10^ giornata : Napoli-Atalanta 2-2 - Ilicic risponde a Milik. Juve-Genoa 2-1 - decide Ronaldo AL 96'. Cagliari- Bologna 3-2 - doppio Joao Pedro. Lazio-Torino 4-0 e Udinese-Roma 0-4 : Pagelle 10 giornata- Il Verona supera a sorpresa il Parma al Tardini grazie al gol di Lazovic. Parma arrembante per gran parte della gara, ma veneti abili a reggere botta e a portare a casa 3 punti fondamentali in chiave salvezza. Vince anche l’Inter, grazie ai gol di Lautaro Martinez e Lukaku. Per il belga […] L'articolo Pagelle e Highlights 10^ giornata: Napoli-Atalanta 2-2, Ilicic risponde a Milik. Juve-Genoa 2-1, decide Ronaldo ...

Formazioni ufficiali Genoa-Udinese : sorpresa Saponara per Thiago Motta : Formazioni ufficiali Genoa-Udinese – Genoa e Udinese si sfidano nell’undicesima giornata di Serie A. Il Grifone ha vissuto un momento di estasi con l’arrivo di Thiago Motta in panchina. La rimonta contro il Brescia ha dato tre punti fondamentali per la corsa salvezza. L’impegno contro la Juventus, proibitivo sulla carta, ha visto il Genoa tenere testa fino ai minuti di recupero, quando è stao beffato da un calcio di ...

Genoa-Udinese streaming - dove guardare la diretta della partita su Sky : Genoa-Udinese streaming – Si gioca una partita importante valida per il campionato di Serie A, un turno scoppiettante e che promette grande spettacolo, che potrebbe dare indicazioni per il proseguo della stagione. In campo Genoa-Udinese, l’obiettivo delle due squadre è quello di raggiungere il miglior risultato possibile. La partita sarà trasmessa in diretta TV su Sky. Per quanto riguarda invece lo streaming, Sky mette come sempre ...

Probabili formazioni Genoa-Udinese : Gumus o Pandev per Thiago Motta - pochi cambi per i bianconeri : Probabili formazioni Genoa-Udinese – Tre scontri salvezza nel pomeriggio domenicale di Serie A. Tra questi c’è Genoa-Udinese. Cerca la tranquillità la squadra rossoblu, con il nuovo corso Thiago Motta, la vittoria contro il Brescia e il pari sfiorato allo Stadium. Chi invece non vive momenti tranquilli è il club bianconero, con l’ufficialità dell’esonero di Tudor e il momentaneo traghettamento di Gotti in attesa del ...

Udinese - Tudor esonerato/ Il vice Gotti in panchina contro il Genoa - poi Colantuono? : Udinese, Tudor esonerato: il tecnico dei bianconeri è stato sollevato dal suo incarico, contro il Genoa ci sarà il vice-Luca Gotti

Udinese - colpo di scena : Gotti verso la panchina nella sfida contro il Genoa : panchina Udinese – Sono ore caldissime in casa Udinese, il club bianconero sta disputando una stagione veramente deludente ed adesso rischia seriamente in chiave salvezza. Per questo motivo la dirigenza bianconera ha deciso per il ribaltone in panchina, Igor Tudor non sarà più l’allenatore dell’Udinese. La decisione è stata presa, non sembrano esserci margini per tornare indietro sulla decisione, Tudor non ha più la ...

Juventus-Genoa e Atalanta-Napoli - è bufera : clamoroso errore anche in Udinese-Roma - gli episodi da moviola [FOTO] : In attesa del posticipo tra Milan e Spal è arrivato il momento dei primi bilanci per la 10^ giornata del campionato di Serie A, continua la lotta per lo scudetto che si conferma sempre più avvincente. Nel primo match di ieri gol ed emozioni tra Napoli ed Atalanta, 2-2 il risultato finale, per la squadra di Carlo Ancelotti non sono bastate le reti di Maksimovic e Milik, reazione degli uomini di Gasperini con le reti di Freuler e Ilicic. Ma ...

Pagelle e Highlights 10^ giornata : Napoli-Atalanta 2-2 - Ilicic risponde a Milik. Juve-Genoa 2-1 - decide Ronaldo AL 96'. Cagliari- Bologna 3-2 - doppio Joao Pedro. Lazio-Torino 4-0 e Udinese-Roma 0-4 : Pagelle 10 giornata- Il Verona supera a sorpresa il Parma al Tardini grazie al gol di Lazovic. Parma arrembante per gran parte della gara, ma veneti abili a reggere botta e a portare a casa 3 punti fondamentali in chiave salvezza. Vince anche l’Inter, grazie ai gol di Lautaro Martinez e Lukaku. Per il belga […] L'articolo Pagelle e Highlights 10^ giornata: Napoli-Atalanta 2-2, Ilicic risponde a Milik. Juve-Genoa 2-1, decide Ronaldo ...

Vincono Roma - Lazio e Udinese - Genoa e Bologna ko : Vittoria per Roma, Lazio e Udinese contro Lecce, Genoa e Bologna nelle gare delle 15 della 6a giornata di serie A. Dopo il ko casalingo con Atalanta

Risultati Serie A – Roma e Lazio si rialzano contro Lecce e Genoa - successo vitale dell’Udinese sul Bologna : I biancocelesti calano il poker contro il Genoa riscattando il ko con l’Inter, successo striminzito invece per Roma e Udinese con Lecce e Bologna Emozioni e tanti gol nel pomeriggio domenicale di Serie A, che certifica la rinascita di Roma e Lazio dopo le sconfitte subite nel turno infrasettimanale contro Atalanta e Inter. LaPresse/AS Roma/Fabio Rossi I biancocelesti stendono senza pietà il Genoa all’Olimpico, rifilando quattro ...

Pagelle e Highlights 4^ giornata - Juve-Verona 2-1 - decidon Ramsey e Ronaldo. Udinese-Brescia 0-1 - decide Romulo. Super Cagliari - 3-1 al Genoa : Pagelle 4 giornata- Tutto pronto per l’inizio della 4^ giornata di Serie A. Si partirà dalla sfida della Sardegna Arena tra Cagliari-Genoa, match in programma oggi alle ore 20:45. 4^ giornata che vedrà opposte anche Milan-Inter, derby di Milano che si annuncia carico di adrenalina. Rossoneri a caccia di risposte dopo un inizio di stagione […] L'articolo Pagelle e Highlights 4^ giornata, Juve-Verona 2-1, decidon Ramsey e Ronaldo. ...

