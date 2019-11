Gazzetta | Napoli | crisi palpabile e senza attenuanti

Gazzetta : probabile formazione Roma-Napoli - Manolas pronto alla prima sfida da ex : Tutto pronto per la sfida tra Roma e Napoli in programma oggi alle 15 all’Olimpico, si attende, e si spera, solo di poter vedere Carlo Ancelotti in panchina, ma intanto il mister ha studiato l’11 giusto per affrontare i giallorossi. Secondo la Gazzetta dello Sport la coppia d’attacco sarà formata dai due giocatori che Ancelotti ritiene più in forma in questo momento, Milik e Mertens. Scelte obbligate a centrocampo purtroppo ...

Gazzetta : difficile che venga accettato il ricorso del Napoli per la squalifica di Ancelotti : La Gazzetta dello Sport oggi sottolinea quanto ingiusta e ingiustificabile sia stata l’espulsione di Carlo Ancelotti. L’allenatore lo ha sottolineato al termine della gara quando ha parlato di attacco alla sua persona e della brutta area che si respira nel calcio italiano “Quell’espulsione di Giacomelli mercoledì sera non l’ha digerita, perché ritiene in coscienza di essersi comportato correttamente. E del resto ci sono ...

Rigore Napoli – La Gazzetta approfondisce e ribadisce - non era rigore : Il quotidiano lancia un pezzo di approfondimento sul contatto Kjaer-Llorente e resta della sua opinione. rigore Napoli – La rosea rappresenta l’unico mezzo di informazione che è dell’idea che l’arbitro Giacomelli sia nel giusto. “La scelta di Giacomelli di non fischiare il rigore per il placcaggio di Kjaer su Llorente perché l’azione era stata preceduta da un gomito alto dello spagnolo sul volto del danese. ...

Rigore Napoli-Atalanta - la moviola della Gazzetta : “Non è penalty - il motivo” : Rigore Napoli-Atalanta, la moviola della Gazzetta: “Non è penalty, il motivo” Napoli Atalanta Rigore| Il Napoli ha pareggiato per 2-2 contro l’Atalanta, pesano sul risultato le decisioni arbitrali di Giacomelli. L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport commenta così quanto accaduto. “Succede tutto all’85’: su cross di Mertens, Llorente cerca il pallone marcato da Kjaer. Lo spagnolo finisce a terra su una ...

Gazzetta : Se il Napoli non ha vinto non colpa è di Giacomelli - ma delle sue ingenuità : Il commento di Luigi Garlando sulla Gazzetta dello Sport non si rifugia in Giacomelli e nel suo errore per giustificare la mancata vittoria del Napoli Il Napoli ha giocato un’ottima partita. Ha fatto meglio e di più. Avrebbe meritato i 3 punti. Ma se ha fallito l’aggancio ai bergamaschi, non è stato per colpa di Giacomelli, ma per le sue ingenuità. Una partita che poteva e doveva essere chiusa prima e difesa una volta acquisito il ...

Gazzetta : Napoli-Atalanta i precedenti - i bergamaschi vincono da 3 anni al San Paolo : Napoli-Atalanta di questo pomeriggio è un big match per più di un motivo come scrive la Gazzetta dello Sport di certo è uno scontro diretto per le zone alte della classifica. Ancelotti e i suoi non possono permettersi ulteriori passi falsi, si correrebbe il rischio di ritrovarsi fuori dalla lotta per lo scudetto con troppo anticipo .. La squadra di Gasperini è avanti in classifica di 3 lunghezze e sebbene fermo a zero nel girone di Champions ...

Gazzetta : questo Napoli d’inizio stagione stenta a costruirsi un’identità : La Gazzetta dello Sport si affida ai numeri, quelli che non mentono mai per dimostrare quanto questo avvio di campionato sia insoddisfacente per il Napoli. La formazione di Ancelotti l’anno scorso a questo punto aveva ben 4 punti in più in classifica Qualcosa è venuto meno nelle ultime settimane. E soltanto il carisma dell’allenatore e il primo posto nel girone di Champions stanno mitigando la delusione. La presenza di Ancelotti è stata ...

Gazzetta : Napoli vivo nonostante la Champions - ma i punti persi peseranno come macigni : La Gazzetta scrive del pareggio del Napoli contro la Spal. Un’occasione persa per rosicchiare due punti a Inter e Juve. C’è la fatica della Champions, la partita gagliarda giocata dalla Spal, ma sono alibi. “Una squadra che punta in alto queste gare le deve vincere, soprattutto quando i diretti rivali steccano il giorno prima e la grinta deve salire agli occhi”. Perdendo opportunità come questa, “al momento dei ...

Gazzetta : il fantasma di Ibrahimovic ha scosso gli attaccanti del Napoli : Oggi dovrebbe tornare Milik in campo, scrive il quotidiano. Lo stadio di Ferrara gli riporta alla mente il secondo infortunio, la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, poco dopo che si era ripreso dallo stesso incidente all’arto destro. Ha vissuto mesi difficili, Milik, prima di ritornare a essere protagonista. Lo spettro Ibrahimovic. Le anticipazioni di Aurelio De Laurentiis sulla possibilità d’ingaggiare Zlatan ...

Gazzetta : Fabian - al centro del Napoli e al centro del mondo : Sulla Gazzetta dello Sport Fabian Ruiz. Al centro del mondo, scrive la rosea, perché nel giro di un anno il centrocampista è passato dal Betis alla Serie A, ha vinto l’Europeo Under 21, si è guadagnano un posto nella Roja ed è inseguito dai più importanti club europei. Ha iniziato sottotono da trequartista, poi Ancelotti lo ha arretrato in mediana, mettendolo al centro del gioco del Napoli. E i risultati sono diventati eccellenti, scrive ...

Spal-Napoli - probabile formazione Gazzetta : Milik e Mertens per vincere a Ferrara : La gazzetta dello Sport conferma la coppia Mertens-Milik per l’attacco del Napoli a Ferrara contro la Spal. Nessun dubbio a centrocampo, dove si riconfermato i titoli dell’Austria. In difesa Ancelotti ha sperato di poter recuperare Manolas, che però ieri a radio Kiss Kiss ha invece confermato che non sarà della partita perché non ha ancora recuperato dall’infortunio. Toccherà ancora a Luperto sostituirlo e a Di Lorenzo giocare ...

Gazzetta : Ibra al Napoli? Difficile per la questione dei diritti d’immagine : Ibra spalanca le porte all’Italia, scrive la Gazzetta dello Sport. Non ha preso troppo bene la sconfitta di ieri in MLS e ha minacciato di lasciarla ha segnato 1 gol e confezionato un assist – e la sua delusione è esplosa a fine gara con gesti censurabili nei confronti del pubblico, più volte irriso con plateali palpate delle proprie parti intime. Nel tunnel si è scontrato con un dirigente avversario, prima di essere separato. Poi ...

Gazzetta esalta il Napoli : “Ci voleva - vittoria fuori casa pirotecnica e sfrontata! Ora bisogna solo impegnarsi per buttare la qualificazione…” : La Gazzetta dello Sport elogia il Napoli dopo la vittoria sul Salisburgo La Gazzetta dello Sport oggi in edicola elogia gli azzurri per la vittoria in casa del Salisburgo dal sapore speciale. Ecco quanto si legge sul quotidiano: “Napoli concreto, forte, decisivo. Ci voleva una vittoria così fuori casa, pirotecnica e sfrontata. Ci voleva per dimostrare che se vogliono, le squadre italiane possono. Il Napoli passa a Salisburgo, a casa ...

Gazzetta : ad Ibra il Napoli proporrebbe un anno e mezzo di contratto a 4 milioni a stagione : Ne tira fuori una al giorno il presidente De Laurentiis secondo la Gazzetta dello Sport e non è mai banale. L’ultima, almeno fino ad oggi, è di ieri e riguarda Zlatan Ibrahomovic. Il calciatore, il cui contratto in MLS scade a gennaio, aveva dichiarato qualche giorno fa di vedere di buon occhio un suo possibile approdo a Napoli, un suo futuro come quello di Maradona al fianco del suo amico Ancelotti. Dichiarazioni che non hanno trovato ...