Francesca Pascale contro Salvini e avvia un' associazione Lgbtq

Francesca Pascale - bomba politica : "Cosa penso di Salvini e Carfagna". Berlusconi - è un problema? : Scende in campo, Francesca Pascale, e lo fa per marcare la sua vicinanza a Mara Carfagna e la lontananza da Matteo Salvini. L'intervista della compagna di Silvio Berlusconi al Fatto quotidiano è destinata a lasciare il segno nel centrodestra. Leggi anche: "Non voglio un altro padrone". Renzi la cort

Silvio Berlusconi - “i figli gli hanno chiesto di lasciare Francesca Pascale”. Ma lui smentisce : “Non si permetterebbero mai” : “I figli hanno chiesto a Silvio Berlusconi di mettere fine alla sua relazione con Francesca Pascale, perché giudicata ingombrante“. È l’indiscrezione-bomba lanciata da La Stampa che riaccende i riflettori dei gossip sul leader di Forza Italia e sulla sua compagna Francesca Pascale. Secondo quanto riferisce Ugo Magri, Marina, PierSilvio, Barbara, Eleonora e Luigi stanno facendo pressioni sul padre affinché chiuda la sua ...

Francesca Pascale apre Instagram - il primo post è un selfie su una panchina arcobaleno : “È il mese delle famiglie - di tutte le famiglie” : Il primo passo è quello che conta e che fa più rumore, specie se social. Quello di Francesca Pascale ancora di più. Un selfie seduta su una panchina color arcobaleno, un messaggio in favore del mese delle famiglie, “Di tutte le famiglie!”, e cinque hashtag a sostegno dei diritti Lgbt. La compagna del leader di Forza Italia Silvio Berlusconi, nell’esordio su Instagram non ha usato giri di parole per esprimere le proprie idee. E lo ha fatto in un ...

Francesca Pascale non va a San Giovanni. Il messaggio a Berlusconi : "Ho paura ma mi fido di te" : Lo ha seguito da casa, attraverso lo schermo televisivo, ma di andare in piazza, e sul palco accanto a lui, proprio non se l’è sentita. Stavolta Francesca Pascale non ha accompagnato il suo Silvio alla manifestazione del centrodestra a piazza San Giovanni, che nei resoconti giornalistici ha segnato la “rinascita della coalizione”. Il motivo, stando a quanto hanno raccontato ad HuffPost fonti accreditate, sta nella ...

“Francesca Pascale non si è vista”. Mistero in casa di Silvio Berlusconi : non c’era al suo compleanno : Silvio Berlusconi ha compiuto 83 anni. Ma la notizia, non è di certo questa. Vogliamo parlare del suo compleanno, celebrato in famiglia, ovviamente ad Arcore, ma dove si è fatta notare, almeno secondo quanto riferito da Il Messaggero in un malizioso retroscena, una pesantissima assenza: quella di Francesca Pascale, la fidanzata del Cavaliere che ha festeggiato la ricorrenza con Berlusconi sabato sera, a Villa Gernetto. Insomma nessuna rottura ...