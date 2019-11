Formula 1 – Binotto non cerca giustificazioni | “gara disastrosa | fortemente delusi! Seb?

Fonte : sportfair

(Di lunedì 4 novembre 2019) Mattiaanalizza laprestazione di oggi della Ferrari negli Stati Uniti: le parole del team principal del Cavallino dopo la gara di Austin Mercedes in festa ad Austin: Valtteri Bottas si è aggiudicato il Gp degli Stati Uniti ma le celebrazioni sono tutte per Lewis Hamilton, che ha conquistato il suo sesto titolo Mondiale, grazie al secondo posto in gara. Non può sicuramente festeggiare invece la Ferrari, protagonista di una gara: Vettel è stato costretto al ritiro dopo 8 giri dal via, mentre Charles Leclerc non è riuscito a far meglio del quarto posto e non ha nascosto tutto il suo dispiacere. Photo4/LaPresse La Ferrari non può dunque dirsi soddisfatta del weekend di Austin: “è stata una gara in generale molto difficile, quasi, concon un problema alla sospensione posteriore, pensiamo che il problema ci fosse da inizio gara, capire ...

SkySportF1 : ?? Ferrari, festa ad Austin ?? Binotto compie 50 anni ? - SkySportF1 : ?? Cosa conterà maggiormente in gara? ?? Binotto risponde ? - realferrarista : RT @FormulaPassion: #F1: #Binotto non nasconde l'amarezza per la debacle #Ferrari nell'#USGP -