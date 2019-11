Film I ragazzi dello Zecchino | attore Mago Zurlì | “Tanta responsabilità”

Casting per un Film da girare in provincia di Roma e per spettacoli per ragazzi : Proseguono senza sosta i Casting e provini per nuovi film, fiction, programmi televisivi e nuove produzioni teatrali. Anzi, in questa fase ormai conclusiva dell'estate e con l'approssimarsi dell'autunno tali opportunità sono davvero in notevole aumento. A tale proposito segnaliamo le selezioni per la ricerca di giovani attrici per un nuovo film da girare in provincia di Roma. Inoltre è aperta la selezione di attori ed attrici per la ...