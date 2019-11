Filippo Ganna è il diadema del ciclismo italiano contemporaneo Tokyo 2020 e Roubaix

LIVE Ciclismo su pista - Coppa del Mondo Minsk 2019 in DIRETTA : vittoria e NUOVO record del mondo per Filippo Ganna! Paternoster in gara ora nell’omnium : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.31 Nella seconda batteria del Keirin femminile si qualificano la coreana Hyejin Lee, la tedesca Emma Hinze e la francese Mathilde Gros. 14.26 Le prime tre qualificate alla finale del Keirin femminile sono: Sarah Lee Wai Sze, da Hong Kong, la colombiana Martha Bayona Pineda e la cinese Tianshi Zong. Ora tocca alle ragazze della seconda batteria. 14.23 Il secondo round della velocità maschile ...

LIVE Ciclismo su pista - Coppa del Mondo Minsk 2019 in DIRETTA : vittoria e NUOVO record del mondo per Filippo Ganna! : 14.12 E' la statunitense Jennifer Valente a vincere la prova. Seconda la britannica Laura Kenny e terza una bravissima Letizia Paternoster. 14.09 10 giri alla fine dello Scratch, per ora la situazione è lineare. 14.06 In gara, per l'Italia, Letizia Paternoster. 14.05 E' iniziata ora la prima prova dell'Omnium femminile, vale a dire lo Scratch. 14.03 In programma, in ...

Ciclismo su pista – Filippo Ganna brilla a Minsk - l’azzurro centra il record del mondo nelle qualifiche dell’inseguimento : L’azzurro riesce ad ottenere il primato mondiale nelle qualifiche dell’inseguimento individuale, staccando così il pass per la finale Con una prestazione straordinaria si apre l’ultima giornata di Coppa del mondo a Minsk: Filippo Ganna con 4’04″252 ed una media di 58.956 km/h sui 4 km, registra il nuovo record del mondo durante le qualifiche dell’inseguimento individuale. L’azzurro frantuma così il ...

LIVE Ciclismo su pista - Coppa del Mondo Minsk 2019 in DIRETTA : record del mondo per Filippo Ganna! : IL record DEL mondo DI Filippo GANNA NELLE BATTERIE DEL MATTINO Ciclismo su pista, Coppa del mondo Minsk 2019: la prima tappa verso le Olimpiadi di Tokyo – Ciclismo su pista, Coppa del mondo Minsk 2019: programma, orari e tv. Il calendario completo – Ciclismo su pista, Coppa del mondo Minsk 2019: il riepilogo della giornata di ieri Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di OA ...

Cronometro delle Nazioni 2019 - Jos Van Emden vince in Francia. Filippo Ganna ottimo secondo : Jos Van Emden ha vinto la Cronometro delle Nazioni, classico appuntamento di fine stagione che è andato in scena a Les Herbiers (Francia). Il 34enne olandese ha coperto i 46,3 km di un percorso vallonato col tempo di 55’02” (media oraria di 50,478 km/h), l’alfiere della Jumbo Visma ha così salutato un buon 2019 in cui ha vinto il Mondiale con la staffetta mista e il campionato nazionale proprio in questa specialità. Il veterano ...

Ciclismo su pista - Europei 2019 : tappa fondamentale verso Tokyo 2020. L’Italia cala gli assi Elia Viviani e Filippo Ganna : Da domani, mercoledì 16 ottobre, a domenica 20, il velodromo Omnisport di Apeldoorn, in Olanda, ospiterà i Campionati Europei su pista 2019. La rassegna continentale sarà uno degli appuntamenti fondamentali in prospettiva verso le Olimpiadi di Tokyo 2020. La Nazionale italiana si presenterà al via degli Europei con una delegazione che figura tra le grandi favorite e che cercherà di bissare, se non migliorare, il risultato ottenuto nel 2018 con ...

Ciclismo - Mondiali 2019 - Filippo Ganna : “Mai avrei pensato alla medaglia. Finalmente viene premiato il lavoro fatto e alle Olimpiadi…” : Filippo Ganna ha conquistato una splendida medaglia di bronzo nella cronometro dei Mondiali 2019 di Ciclismo nello Yorkshire (Gran Bretagna). Il campione italiano di specialità ha realizzato una grandissima prova sul percorso di 54 km da Northallerton ad Harrogate, riuscendo così a salire sul podio iridato anche su strada, dopo le tante medaglie ottenute su pista. Un risultato eccellente e che va ben oltre le aspettative, ma è solo il punto di ...

Ciclismo - Mondiali 2019 : l’Italia si coccola Filippo Ganna - cronoman stellare col bronzo al collo. E il sogno olimpico in pista… : Le lancette sorridono all’Italia, splende il sole ad Harrogate, una faccia di bronzo sprizza gioia da tutti i pori, un gigante di 193 cm per 86 kg ruggisce in maniera quasi inattesa, fa risplendere la maglia azzurra, irradia il circuito nello Yorkshire con una classe innata e regala una magia che in pochi si sarebbero aspettati alla vigilia della cronometro individuale maschile che oggi ha tenuto banco ai Mondiali di Ciclismo. Filippo ...

Ciclismo - Mondiali 2019. Filippo Ganna : “Bronzo costruito con il lavoro - ora obiettivo Tokyo” : Nella cronometro dei Mondiali 2019 di Ciclismo su strada è arrivata la medaglia di bronzo per Filippo Ganna. La sua prova è stata davvero splendida e alla fine il bronzo assume davvero contorni epici poiché piuttosto inaspettato. Ai microfoni di Rai Sport il 23enne ha descritto così la prova che lo ha portato alla medaglia di bronzo: “Portare questa massa su per quegli strappi non è stato affatto semplice (sorride, ndr). A parte gli ...

VIDEO Filippo Ganna - bronzo nella cronometro dei Mondiali di ciclismo : riviviamo la gara dell’azzurro : Giornata memorabile per Filippo Ganna che ha conquistato la medaglia di bronzo nella cronometro dei Mondiali 2019 di ciclismo, prestazione sublime dell’azzurro che ha interpretato al meglio i 54 km del percorso nello Yorkshire, ha spinto sui pedali in maniera continua ed è riuscito a regalarsi un sogno. Alla vigilia non era tra i pretendenti per il podio iridato, si sperava soltanto in un buon piazzamento e invece si è superato regalandosi ...

Ciclismo - Mondiali 2019 : Rohan Dennis mostruoso a cronometro - battuto Evenepoel. Splendido bronzo per Filippo Ganna : Una prova contro il tempo lunghissima: un percorso di 54 km con partenza da Northallerton e arrivo ad Harrogate. Un tracciato piatto nella prima parte, ma mosso nella seconda, con diversi strappi. Per fortuna il maltempo non l’ha fatta da padrone come nei giorni scorsi. Sono tornati in scena i professionisti al Mondiale di Ciclismo su strada dello Yorkshire: si è assegnato il titolo della cronometro individuale maschile. In una giornata ...