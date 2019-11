Fedele sul Napoli | “Insigne non può sacrificarsi per dedicarsi alla copertura”

Mantova - un Fedele mette in bacheca una lettera critica sul Papa : Giuseppe Aloisi Nel Mantovano spunta una lettera sul Papa. Questo pontificato, per l'autore, si fossilizza troppo su "politica" e "migranti" C'è almeno un fedele, con ogni probabilità una donna, che non ha timore di criticare il Papa della Chiesa cattolica a mezzo lettera. Una persona che non ha dunque dubbi sul fatto che un pontefice possa essere sottoposto a correzioni di sorta o comunque a disapprovazioni pubbliche. Il che rientra ...