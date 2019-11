Fanny Ardant Daniel Auteuil mi ricorda Marcello Mastroianni | Che tempo che

Che tempo che fa/ Ospiti 3 novembre : Fanny Ardant e Fabio De Luigi da Fabio Fazio : Che tempo che fa, Ospiti e anticipazioni del 3 novembre : ecco chi ci sarà in studio da Fabio Fazio nella prima serata di Rai2.

Che Tempo Che Fa - ospiti e anticipazioni del 3 novembre 2019 : da Fanny Ardant a Mimmo Lucano : Un mese e mezzo di Che Tempo Che Fa su Rai 2, con Fabio Fazio che può premere un po' più sul pedale dell'ospite socio-politico, sui temi di politica internazionale, su personaggi che su Rai 1 avrebbero scatenato interrogazioni parlamentari. E così ecco spuntare l'intervista a Mimmo Lucano , già sindaco di Riace, che ci saremmo aspettati più a Propaganda Live che nel prime time di Rai 2. Tanto intrattenimento, senza dubbio, con molti attori in ...

“Che tempo che fa” – Sesta puntata del 3 novembre 2019 – Giampaolo Morelli - Fanny Ardant - Manuel Bortuzzo tra i tanti ospiti. : Che tempo che fa, Sesta puntata stagionale, con diverse novità in questa edizione. La prima, il cambio di rete. Dopo 14 anni su Rai 3 e gli ultimi due su Rai 1, il programma quest’anno passa a Rai 2. I motivi dell’abbandono della rete ammiraglia sono dovuti principalmente agli ascolti, gli ultimi due anni ritenuti […] L'articolo “Che tempo che fa” – Sesta puntata del 3 novembre 2019 – Giampaolo Morelli , Fanny Ardant , Manuel ...

Fanny Ardant incanta il Festival del Cinema di Roma - : Fonte foto: Getty images Fanny Ardant incanta il Festival del Cinema di Roma 1Sezione: Spettacoli Carlo Lanna LO'attrice in Italia per presentare "La Belle Époque"

Fanny Ardant - l'ultima diva - si racconta al pubblico di Roma - : Serena Nannelli Fascino all'ennesima potenza in sala in occasione dell'Incontro Ravvicinato con l'attrice francese alla Festa del Cinema di Roma. Dopo essere stata ammirata nel bellissimo film "La Belle Epoque", presentato al mattino alla stampa, Fanny Ardant ha fatto il suo ingresso, nel pomeriggio di ieri, nella sala riservata al suo incontro con il pubblico. In un italiano spigliato, l'attrice ha condiviso aneddoti, suggestioni ...