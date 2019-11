Formula 1 – Vettel sorprendente nella parata pre Gp degli Stati Uniti : “chi sei tu per giudicare le nostre strategie?” [VIDEO] : Sebastian Vettel sincero con la giornalista nella parata pre gara nel Gp degli Stati Uniti E’ tutto pronto sul circuito COTA per il Gp degli Stati Uniti di Formula 1. Valtteri Bottas partirà dalla pole position, seguito da Vettel e Verstappen, con Lewis Hamilton invece in terza fila, a caccia del suo sesto titolo. nella parata pre gara, in attesa di scoprire chi vincerà negli Stati Uniti, è stato Sebastian Vettel ad attirare ...

Formula 1 - il Gran Premio degli Stati Uniti in diretta TV : La gara che potrebbe assegnare il titolo mondiale a Lewis Hamilton si corre questa sera in Texas: le informazioni e i link per seguirla in diretta, anche in chiaro

F1 Stati Uniti 2019 - Gara - Diretta tv ore 20.10 Sky Sport e TV8 : Il Circo della F1 (Diretta tv ore 20.10 Sky Sport e TV8) si trascina verso la fine della stagione, e Lewis Hamilton si avvicina al suo sesto titolo mondiale. La matematica ancora non lo conforta, ma per il fuoriclasse inglese delle quattro ruote è solo questione di tempo. Intanto pero' incassa una delusione, perchè a volte anche i fenomeni non si dimostrano tali: ad Austin, nelle...

Pole negli Stati Uniti per Bottas davanti a Vettel : Valtteri Bottas conquista la Pole position del Gran Premio degli Stati Uniti. A sorpresa è il pilota finlandese della Mercedes a centrare la Pole

Valtteri Bottas partirà dalla pole position nel Gran Premio degli Stati Uniti di Formula 1 : Il pilota finlandese della Mercedes Valtteri Bottas partirà dalla pole position nel Gran Premio degli Stati Uniti di Formula 1, in programma domenica sera ad Austin, in Texas. Nelle qualifiche di sabato Bottas ha registrato il record sul giro prendendosi la

F1 - Risultato Qualifiche GP Stati Uniti 2019 : Valtteri Bottas centra la pole! Vettel - Verstappen e Leclerc beffati per pochi millesimi : Si ferma a sei il filotto di pole position consecutive della Ferrari. Ci pensa Valtteri Bottas (Mercedes) a spezzare questa serie, con il miglior tempo nel corso delle Qualifiche del Gran Premio degli Stati Uniti 2019 di Formula Uno. Il finlandese, che era reduce da un inizio di weekend tutt’altro che brillante, stampa il nuovo record della pista, 1:32.029, e centra l’11esima partenza al palo della sua carriera. Per le Frecce ...

VIDEO F1 - GP Stati Uniti 2019 : Charles Leclerc si ferma nella FP3 per un problema tecnico : Momenti di apprensione nel corso della terza sessione di prove libere (clicca qui per la cronaca) del Gran Premio degli USA 2019. Charles Leclerc, intatti, è stato appiedato dalla sua SF90 per un problema che, si verrà a sapere successivamente, si trattava di una perdita d’olio. Andiamo a rivedere lo stop del pilota monegasco che ha perso tutta la sessione ma che potrà prendere il via regolarmente nelle qualifiche senza penalizzazioni ...

F1 - GP Stati Uniti 2019 : sospiro di sollievo per Leclerc! Nessuna penalità - impiegherà una power-unit usata : sospiro di sollievo per Charles Leclerc e per la Ferrari. Dopo il problema che ha fermato il monegasco nel corso della terza sessione di prove libere del GP degli Stati Uniti 2019 di Formula Uno, disputata nella mattina texana (clicca qui per la cronaca), è stata resa necessaria la sostituzione della Power Unit per colpa di una perdita d’olio, ma il team emiliano ha deciso di montare un propulsore già utilizzato in precedenza per non ...

F1 Stati Uniti 2019 - Qualifiche - Diretta ore 22 Sky Sport e TV8 : Sulla pista di Austin Lewis Hamilton ( Diretta ore 22 Sky Sport e TV8) ha firmato il giro di più veloce nelle prove libere del venerdì in vista del Gp degli Stati Uniti, terz'ultima prova del Mondiale di Formula 1. Una gara che dovrebbe sancire per lui la conquista del sesto titolo mondiale ma che la Ferrari vorrebbe tanto far sua dopo le piccole e grandi delusioni delle ultime prove. Il secondo tempo di Charles Leclerc, ...

F1 - GP Stati Uniti 2019 : Hamilton e Verstappen sfidano le Ferrari in qualifica : Il clima di Austin parla di temperature basse e fresche, ma questa sera alle ore 22.00 italiane (le 16.00 texane) saremo spettatori di qualifiche quanto mai infuocate per il Gran Premio degli Stati Uniti 2019 di Formula Uno. I top team, infatti, sono a distanze ravvicinate e ci regaleranno una sessione nella quale i millesimi faranno la differenza. Chi, dunque, centrerà la pole position sul COTA – Circuit of the Americas? I nomi in lizza ...

F.1 - GP Stati Uniti - Hamilton detta il passo nelle Libere 2 : Lewis Hamilton è stato il più veloce nella seconda sessione di prove Libere del Gran Premio degli Stati Uniti. L'inglese della Mercedes ha segnato un crono di 1:33.232 che gli ha permesso di chiudere in testa alla classifica con 3 decimi di vantaggio su Leclerc e Verstappen, rispettivamente su Ferrari e Red Bull. Quarto Vettel, ma con un ritardo di 6 decimi.Hammer time. Nel weekend che - con molta probabilità - lo incoronerà campione del mondo ...

Formula 1 – Terminate le Fp2 in Texas : Hamilton davanti a tutti negli Stati Uniti - seguono una Ferrari ed una Red Bull [TEMPI] : Hamilton davanti a tutti nella seconda sessione di prove libere: bene Leclerc e Verstappen I piloti della Formula 1 sono tornati in pista per la seconda sessione di prove libere del Gp degli Stati Uniti. Al termine delle Fp2 è stato Hamilton, seguito da Leclerc e Verstappen. Quarto tempo invece per Verstappen, che si è lasciato alle spalle Vettel e Valtteri Bottas. Il britannico della Mercedes comanda dunque la seconda sessione di prove ...