F1 | la domenica da incubo della Ferrari Non ha funzionato niente | le possibili cause di

(Di lunedì 4 novembre 2019) Delusione e smarrimento: sono questi i sentimenti che si respirano nel boxal termine del GP degli Usa, terzultimo round del Mondiale 2019 di F1. Sul tracciato di Austin la Mercedes ha sbancato, con la nona doppietta stagionale, la n.53propria storia nel Circus, in unada ricordare per Lewis Hamilton, giunto secondo alle spalle del compagno di squadra Valtteri Bottas. Il britannico, infatti, si è aggiudicato il sesto titolo iridatocarriera, uno in più del mitico Juan Manuel Fangio e preceduto solo dal Kaiser Michael Schumacher (7). Per Lewis si tratta del 150° podio in carriera (16° quest’anno, 4° consecutivo). Nelladi festa del “Re Nero” la Rossa non è mai esistita e i motivi di questa debacle, allo stato attuale delle cose, non si conoscono con esattezza. Un andamento enigmaticoSF90 che, dopo aver rivaleggiato sul ...

