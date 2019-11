F1 | GP Usa 2019 | Ferrari | il festival dell’orrore Errori | guasti e affidabilità | ecco

LIVE F1 - GP Usa 2019 in DIRETTA : Bottas comanda con autorità - Ferrari non pervenuta : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 27° giro/56 1’38″446, giro veloce per Hamilton, che si porta a 13″ da Verstappen (secondo) e a 19″ dal leader Bottas. 26° giro/56 Altri 3 decimi guadagnati da Leclerc su Bottas. La Ferrari sembra tornata a funzionare con le gomme hard. Con le medie non andava per ...

Sebastian Vettel F1 - GP Usa 2019 : “Faticavo a fare le curve - poi si è rotta la sospensione : qualcosa è andato storto” : Sebastian Vettel si è ritirato nel corso dell’ottavo giro del GP degli USA 2019, terzultima tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Austin. Il tedesco ha dovuto fare i conti con la rottura della sospensione posteriore destra della sua Ferrari, un guasto importante che ha colpito la monoposto del quattro volte Campione del Mondo e che lo ho costretto ad abbandonare la gara con largo anticipo. Il teutonico si trovava in settima ...

F1 - GP Usa 2019 : Sebastian Vettel si ritira - cede la sospensione della Ferrari! Il tedesco era settimo - avvio disastroso : Domenica amarissima per la Ferrari, il GP degli USA è iniziato malissimo per la Scuderia di Maranello. Sebastian Vettel si è infatti dovuto ritirare nel corso dell’ottavo giro a causa del cedimento strutturale della sospensione posteriore destra: un problema meccanico importante per il tedesco che si trovava in settima posizione dopo una bruttissima partenza. Il quattro volte Campione del Mondo era scattato dalla seconda posizione alle ...

Basket femminile - Serie A1 2019-2020 : i risultati della 5^ giornata. Venezia batte San Martino di Lupari - RagUsa fa suo il derby : Si sono disputate nel pomeriggio cinque delle sette partite in programma per la quinta giornata della Serie A1 di Basket femminile. Dopo aver assistito, nella serata di ieri, alla prima vittoria stagionale di Costa Masnaga, oggi gli occhi erano puntati in particolare sul derby veneto tra Umana Reyer Venezia e San Martino di Lupari, sfida tra due delle tre squadre ancora a punteggio pieno. A spuntarla sono state le Veneziane ...

LIVE F1 - GP Usa 2019 in DIRETTA : Ferrari per il successo - sfida a Mercedes e Red Bull : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La cronaca delle qualifiche – L’analisi delle qualifiche – Le dichiarazioni di Vettel – Le parole di Leclerc – Video: la pole di Bottas Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gran Premio degli Stati Uniti di Formula Uno 2019. Sui COTA – Circuit of the Americas di Austin, in Texas, dalle ore 20.10 ci attendiamo grandissimo spettacolo per una gara che si ...

