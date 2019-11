Espulsione Ilicic | lo sloveno perde la testa e scalcia Lykogiannis FOTO

Fonte : calcioweb.eu

(Di domenica 3 novembre 2019)– Si complica la situazione in casa Atalanta. Siamo all’intervallo del match tra i bergamaschi e il Cagliari, sono avanti quest’ultimi per via di un autorete di Pasalic alla mezz’ora. L’undici di Gasperini, che stava provando a reagire per trovare il pari, rischia di compromettere tutto. Il direttore di gara ha infatti estratto il cartellino rosso nei confronti di. Il motivo? In uno scontro di gioco con, loreagisce ad una gomitata del grecondolo da dietro. Nessun dubbio per il direttore di gara che forse, però, avrebbe dovuto quantomeno ammonire il terzino rossoblu. Di seguito le immagini. 38″ petaka atalanta 10 pemainkertu merah langsung krn nendang lykogianus pic.twitter.com/AzCl1WkxhU — atalantackle (@atalantagese) November 3, 2019 L'articolo, lo...

CagliariCalcio : 40' | ROSSO ?? Espulsione per Ilicic: calcio a gioco fermo su #Lykogiannis. Dea in dieci. #AtalantaCagliari 0-1 - _SIMONE____ : @JimmyBancoPosta L'espulsione di ilicic ha fatto rimontare la Roma da 0-2 a 3-2 - jungleLella87 : Autogol di Pasalic ed espulsione di Ilicic, Lukaku contro in campionato e De Ligt in coppa. Andiamo alla grande oggi ??#Fantacalcio -