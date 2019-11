Enrico Piaggio | Un Sogno Italiano – Fiction | la Trama e il Cast!

Fonte : uominiedonnenews

(Di domenica 3 novembre 2019): Unè una nuovaRai con l’attore Alessio Boni nel ruolo del protagonista. Scopriamo insieme lae il cast di questa nuovache andrà in onda su Rai Uno. Ladella: UnCome si può intuire dal titolo, questa nuovaè stata realizzata per raccontare la vita dell’imprenditoree del suo. La: Unporta sul piccolo schermo la storia del papà della Vespa, icona storica del mondo dell’industria italiana.diventa protagonista di questaa lui dedicata, con lo scopo di raccontare come è nata la Vespa, che è diventata uno dei simboli per eccellenza del nostro Paese. Laè ambientata nell’epoca della Ricostruzione, periodo tra la fine della seconda guerra mondiale fino alla fine ...

avv_Billi : Debutta il film su Enrico Piaggio e la Vespa - mottagiuseppe1 : RT @bubinoblog: Il varietà #UnaVitadaCantare con Ruggeri e Bianca Guaccero, Alessio Boni è #EnricoPiaggio, i #Prodigi di Flavio Insinna, la… - gianlu_79 : RT @bubinoblog: Il varietà #UnaVitadaCantare con Ruggeri e Bianca Guaccero, Alessio Boni è #EnricoPiaggio, i #Prodigi di Flavio Insinna, la… -