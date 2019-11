Elezioni Emilia | Bonaccini contro la plastic tax | Del Rio | ' Rischiamo di essere travolti'

Elezioni Emilia Romagna - Di Maio dal Marocco : "Basta parlare di coalizioni M5S-Pd!" : ...

Ultimi sondaggi Elezioni regionali in Emilia Romagna - si prospetta una nuova valanga verde – Lega - per evitare un’altra batosta Pd - M5S e Matteo Renzi costretti a correre insieme : Sembra che le intenzioni di voto in Emilia Romagna siano quelle di cambiare registro dopo 50 anni di governo del Partito Democratico. L’avanzata della Lega, anche in Emilia Romagna, sembra non avere soste e soprattutto ostacoli. Matteo Salvini già da ieri ha iniziato a visitare città per città la regione e i sondaggi al momento lo vedono in nettissimo vantaggio. Nessuno si sarebbe sognato fino a qualche tempo fa quello che sta ...

Elezioni Emilia-Romagna - Bonaccini (Pd) apre al M5s : “Con loro possiamo trovare basi comuni” : Il presidente uscente dell'Emilia-Romagna, e candidato in corsa per il voto del prossimo 26 gennaio, Stefano Bonaccini, apre ai Cinque Stelle e li invita a valutare un'alleanza con il Pd: "Sono più le cose che ci uniscono più di quelle che ci dividono. Se si vuole, si possono trovare basi comuni. Fare alleanze solo per battere gli avversari sarebbe un errore".Continua a leggere

Elezioni Emilia-Romagna - Salvini a Parma : centinaia di manifestanti contro il leader della Lega : Matteo Salvini è in Emilia-Romagna per aprire la campagna elettorale per le regionali del prossimo 26 gennaio. Uno schieramento di forze di polizia in tenuta antisommossa ha presidiato il centro di Parma dove a poca distanza l'uno dall'altro si sono svolti il comizio del leader della Lega e una contromanifestazione di esponenti di sinistra.Continua a leggere

Giorgia Meloni : "Se vinciamo in Emilia Romagna le Elezioni sono inevitabili" : Per Giorgia Meloni la soluzione è una sola: bisogna tornare al voto. Se i partiti di governo, dice la leader di Fratelli d'Italia in una intervista al Corriere della Sera, "se nella regione rossa per eccellenza (l'Emilia Romagna, ndr), dove nemmeno possono invocare gli alibi della caduta della giunt

Elezioni Regionali : dopo l'Umbria si vota in Calabria ed Emilia Romagna. La guida : Tra la fine del 2019 e l'inizio del 2020 restano due importanti appuntamenti elettorali nel calendario delle Elezioni...

RISULTATI Elezioni UMBRIA/ KO il patto anti-Salvini - M5s e Pd ripiegano in Emilia : RISULTATI ELEZIONI regionali in UMBRIA: il centrodestra, Lega-FI-FdI, batte il atto giallorosso, M5s-Pd, con oltre 20 punti di distacco. Lo scenario

Elezioni Umbria : i candidati a sostegno di Emiliano Camuzzi : Domani dalle 7 alle 23 si vota per le Elezioni regionali in Umbria: un appuntamento importante non solo per i 700mila elettori che potranno recarsi alle urne, ma anche per prevedere i possibili sviluppi politici anche a livello nazionale. Per la prima volta, infatti, Movimento 5 Stelle e Partito Democratico si presentano insieme a un appuntamento elettorale, mentre il centrodestra si presenta unito. Otto candidati, tra cui Emiliano Camuzzi, ...

Elezioni Umbria - Salvini : “Vinciamo qui - poi in Emilia e Toscana e torniamo al governo. Sarà festa nazionale” : “Domenica questa terra darà lezione di democrazia, che se la ricordano per i prossimi 50 anni, a gennaio votano Calabria e Emilia-Romagna, e ci metterò l’anima perché anche in Emilia vinca il cambiamento, e in primavera Sarà la volta della Toscana, e poi andiamo a votare a livello nazionale e torniamo al governo dal portone principale”. A dirlo, a Città di Castello, il leader della Lega, Matteo Salvini, in vista delle Elezioni ...

