E Romagna | sindaco Carpi a Renzi | ‘foto funziona se mettiamo Noi davanti a Io’

Bagno di Romagna - 20 gatti cercano una nuova casa. Il sindaco : “Me li prendo io” : Nel piccolo comune in provincia di Forlì-Cesena una colonia felina, regolarmente censita dal Comune, cerca una nuova sistemazione e così il primo cittadino mette a disposizione la sua casa di campagna. "Ho già due cavalli e due cani, nessun problema" assicura Marco Baccini, 37enne sindaco al secondo mandato. I gatti si trovano attualmente in località Palazza, dove alcuni residenti hanno lamentato da tempo dei disagi dovuti proprio alla presenza ...

Affidi illeciti in Emilia Romagna - chiesti ancora arresti sindaco Bibbiano : Nuove richieste di misura cautelare per cinque indagati dell'inchiesta "Angeli e Demoni", lo scandalo sul presunto giro illecito di minori scoppiato nel giugno scorso in val d'Enza, nella provincia di Reggio Emilia. Come anticipato dalla Gazzetta di Reggio, il sostituto procuratore Valentina Salvi, titolare del fascicolo, ha presentato ricorso rispetto al rigetto del giudice di applicare gli arresti domiciliari sulla specifica vicenda degli ...