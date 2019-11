E Romagna | Bonaccini | ‘perso peso per aritmia cuore’

E. Romagna : Bonaccini - 'possiamo vincere con o senza M5S' (2) : (Adnkronos) - "E' un voto che riguarderà l'Emilia Romagna, certo è un voto che ha un peso, sugli equilibri dei partiti, ma io parlo di Emilia Romagna. Qui la sfida è Borgonzoni-Bonaccini, non Salvini-leader con la sinistra". Dunque, per Bonaccini, "il giorno dopo il voto in Emilia Romagna non sarà l

E. Romagna : Bonaccini - ‘possiamo vincere con o senza M5S’ (2) : (Adnkronos) – “E’ un voto che riguarderà l’Emilia Romagna, certo è un voto che ha un peso, sugli equilibri dei partiti, ma io parlo di Emilia Romagna. Qui la sfida è Borgonzoni-Bonaccini, non Salvini-leader con la sinistra”. Dunque, per Bonaccini, “il giorno dopo il voto in Emilia Romagna non sarà la fine del mondo” e comunque “non ci sarà Salvini a governare”.“Io penso ...

Emilia Romagna - Bonaccini : “Salvini dice che viene a liberarla? Così offende cittadini. Parli della regione e non del governo Conte” : “Salvini ha detto che viene a liberare l’Emilia Romagna? Qui la regione è stata liberata, come il resto del Paese, 74 anni fa e la stessa Emilia Romagna diede un grande contributo alla liberazione dal nazifascismo. Salvini può venire a dire quello che vuole proprio in ragione di quella liberazione“. Così, a Otto e Mezzo (La7), Stefano Bonaccini, presidente uscente della regione Emilia Romagna ed esponente del Pd, commenta le ...

Elezioni Emilia-Romagna - Bonaccini (Pd) apre al M5s : “Con loro possiamo trovare basi comuni” : Il presidente uscente dell'Emilia-Romagna, e candidato in corsa per il voto del prossimo 26 gennaio, Stefano Bonaccini, apre ai Cinque Stelle e li invita a valutare un'alleanza con il Pd: "Sono più le cose che ci uniscono più di quelle che ci dividono. Se si vuole, si possono trovare basi comuni. Fare alleanze solo per battere gli avversari sarebbe un errore".Continua a leggere

Regionali Emilia Romagna - Bonaccini insiste e apre (ancora) al M5s : “Non rincorro nessuno - ma confermo la mia disponibilità” : I 5 stelle hanno già chiuso dichiarando ufficialmente che in Emilia-Romagna non ripeteranno “l’esperimento” fatto in Umbria. Ma, alla luce dei sondaggi, il presidente Pd uscente e nuovo candidato Stefano Bonaccini prova a tenere aperta la strada del dialogo. “Il 26 gennaio”, ha detto in un’intervista al Foglio, “si vota per la Regione non per mandare a casa il governo”. E, di fronte al ...

Bonaccini ci dice che in Emilia Romagna l’accordo col M5s si può fare : Roma. E se alla fine fosse “ribaltone”? Uno spettro si aggira per i colli Emiliani, e non basta una piadina per neutralizzarlo. Nessuno osa ammetterlo ma il rischio del clamoroso sorpasso turba anche il sonno di chi, sulla carta, avrebbe tutti i titoli per essere riconfermato alla guida della region

Emilia Romagna - Stefano Bonaccini teme la sconfitta : "Matteo Renzi - aiutami tu" : La metafora del "pugile alle corde" è spesso abusata, ma è assai calzante per fotografare la situazione attuale del centrosinistra. Incassato un colpo durissimo in occasione delle elezioni regionali in Umbria, l'alleanza Pd-M5s che regge il governo avrà presto un'altra votazione da affrontare, quell

Regionali - Emilia Romagna - il Pd è già disperato : Stefano Bonaccini apre a M5s e Matteo Renzi : La fragorosa sconfitta in Umbria dell'alleanza di governo Pd-M5s (alla prima uscita elettorale in coalizione) può avere ripercussioni anche sul prossimo voto regionale, in programma in Emilia Romagna il 26 gennaio 2020. Lo sa bene il centrosinistra, che è davanti ad un bivio: frammentarsi potrebbe t

Pd - Bonaccini : “Alleanza con M5s per mia candidatura alle regionali in Emilia Romagna? Per me è possibile - altrimenti amici come prima” : “alleanza con M5s per mia candidatura alle regionali? Se ci si mette a sedere e ci si confronta sui programmi, in caso di convergenza, si può pensare a un’alleanza. Se non c’è convergenza, amici come prima e ci si rispetta da avversari alle prossime elezioni regionali”. Sono le parole pronunciate ai microfoni di “24 Mattino”, su Radio24, dal presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, che ...

Regionali E. Romagna - 206 sindaci sostengono Bonaccini : anche Pizzarotti sta con il candidato Pd : Duecentosei sindaci dell'Emilia Romagna hanno firmato un appello per sostenere la candidatura alla presidenza di Regione di Stefano Bonaccini, presidente uscente in quota Pd. Tra di loro c'è anche Federico Pizzarotti, sindaco di Parma ed ex esponente del M5s. Le elezioni Regionali in Emilia Romagna si terranno nel gennaio 2020.Continua a leggere

Lucia Borgonzoni a Libero : "Vinco in Emilia Romagna - poi rivoluzione a Roma. Bonaccini copia le proposte" : «È stata Pontida a farmi innamorare della Lega. Mi ci portò per la prima volta nel '92 mamma, che allora era dirigente locale del partito. Ricordo che il giorno prima del comizio di Bossi i parlamentari montavano il palco assieme ai militanti, ne rimasi colpita. Non c' è mai stata distanza tra polit

Emilia Romagna : Renzi - ‘sostegno a Bonaccini - vedremo se presentare liste’ : Roma, 6 ott. (AdnKronos) – In Emilia Romagna Italia Viva non pensava di presentare sue liste, “molti ce lo stanno chiedendo, discuteremo e decideremo insieme, Certo è che il mio amico fraterno Stefano Bonaccini si merita tutto il supporto possibile, vediamo se attraverso le liste”. Lo ha affermato Matteo Renzi, ospite di ‘In mezz’ora’ di Lucia Annunziata su Raitre. L'articolo Emilia Romagna: Renzi, ...

Bonaccini apre all'intesa con M5s anche in Emilia Romagna : “Che le alleanze vadano fatte sul territorio e non a Roma, a tavolino, è evidente. Ed è altrettanto evidente che il nuovo quadro politico nazionale richiede di verificare anche sul territorio se ci siano le condizioni per un'alleanza”. In un'intervista a La Stampa di Torino Stefano Bonaccini, governatore dell'Emilia Romagna, si dichiara favorevole ad un'alleanza strutturale con i 5Stelle, purché il confronto avvenga sulle idee e “nel confronto ...