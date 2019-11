Donny Cates | il golden boy del fumetto supereroistico attuale

Fonte : wired

(Di domenica 3 novembre 2019)(destra) e Daniel Warren Johnson (sinistra) Fino a un paio di anni fa, in pochi avevano sentito il nome dello scrittore di fumetti. Ancora meno persone avrebbero immaginato che, dopo una miniserie come Ghost Fleet, costretta a terminare prima dei 12 numeri previsti per le poche vendite nonostante la sua pregevolezza, il 35enne texano sarebbe diventato ilboy dei comics di supereroi, con ampio numero di serie affidate alla sua penna, tra grandi editori ed etichette indipendenti. Ora Ghost Fleet è arrivata in Italia con SaldaPress, una storia su un convoglio che trasporta misteriosi artefatti in cui i testi die le matite di Daniel Warren Johnson spingono al massimo, al grido di “Go big or fail big” . Una storia di apocalisse annunciata sempre sopra le righe che ben si addice allo ribelle spirito del giovane dai capelli ossigenati che ha ...

