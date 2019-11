Domenica In | la mamma di Marco Pantani | “Sono convinta che l’hanno ucciso Faceva uso di

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 3 novembre 2019) “Ho tanti dubbi, quando ho saputo della sua morte ho sempre pensato che l’avesseroe oggi di più. Lui amava troppo la vita. È morto e non si è fatto sentire nessuno, neanche la federazione. Lo hanno lasciato solo, ci hanno lasciati soli”. A dirlo in diretta aIn su Rai 1 è Tonina, la madre di, il campione di ciclismo trovato senza vita nel suo appartamento il 14 febbraio del 2004. La donna sostiene da sempre che suo figlio non si sia suicidato e ancora oggi, a distanza di anni, continua a lottare per ottenere la verità sulla sua morte, che i giudici in tribunale hanno attribuito a un’overdose di cocaina. “ha cantato fino agli ultimi giorni, aveva il Karaoke in casa, era una persona tranquilla. La cosa che mi ha dato fastidio è stato il modo in cui si sono accaniti su di lui, l’unica cosa che lo feriva era quando lo si ...

luhev : RT @AldoStrippoli3: Carissimi buongiorno, e buona domenica, oggi una giornata bellissima, i medici hanno dichiarato Laura fuori pericolo, h… - chiar9 : RT @AldoStrippoli3: Carissimi buongiorno, e buona domenica, oggi una giornata bellissima, i medici hanno dichiarato Laura fuori pericolo, h… - PaolaCo85183372 : RT @AldoStrippoli3: Carissimi buongiorno, e buona domenica, oggi una giornata bellissima, i medici hanno dichiarato Laura fuori pericolo, h… -