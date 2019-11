Djokovic-Shapovalov | Finale Masters1000 Parigi-Bercy 2019 oggi | orario d’inizio e come

Masters 1000 Parigi-Bercy 2019 : si ritira Nadal - è Shapovalov a sfidare Djokovic in finale : Non si è giocata la seconda semifinale del Masters 1000 di Parigi-Bercy tra Rafael Nadal e Denis Shapovalov. Il maiorchino si è ritirato a causa di un infortunio addominale, come egli stesso ha riferito, ravvisato in uno degli ultimi servizi durante il riscaldamento a pochi istanti dal match, pertanto a sfidare in finale Novak Djokovic sarà Denis Shapovalov. Il serbo ha battuto in due set nella sua semifinale il bulgaro Grigor ...

LIVE Shapovalov-Nadal - Semifinale Parigi-Bercy 2019 in DIRETTA : chi raggiungerà Djokovic in finale? : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:59 Seconda Semifinale di giornata in cui si sfidano il n°2 al mondo Rafael Nadal, che dalla prossima settimana tornerà al primo posto del ranking mondiale, e Denis Shapovalov, giustiziere di Gael Monfils per la gioia del nostro Matteo Berretini che parteciperà così alle ATP Finals di Londra. 15:56 Salve a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della seconda ...

Masters 1000 Parigi-Bercy 2019 - semifinali : Djokovic e Nadal cercano l’ennesimo capitolo della loro sfida - Dimitrov e Shapovalov provano a impedirlo : Il nono e ultimo Masters 1000 dell’anno, quello indoor di Parigi-Bercy, è arrivato alle sue fasi decisive: si disputano oggi le due semifinali, la prima tra Novak Djokovic e Grigor Dimitrov, la seconda tra Denis Shapovalov e Rafael Nadal. Non prima delle 14.00 toccherà a Djokovic e Dimitrov. Il serbo, cinque volte trionfatore nell’impianto parigino, giocherà la sua sessantasettesima finale in un Masters 1000 contro il bulgaro, numero 27 del ...

Djokovic-Dimitrov e Shapovalov-Nadal - Semifinali Masters1000 Parigi-Bercy 2019 oggi : programma - orari e tv : Si giocheranno domani, sabato 2 novembre, le Semifinali del torneo ATP Masters 1000 di Parigi-Bercy, in Francia: la prima opporrà il serbo Novak Djokovic al bulgaro Grigor DImitrov, e si giocherà non prima delle ore 14.00, mentre la seconda metterà di fronte l’iberico Rafael Nadal ed il canadese Denis Shapovalov, non prima delle ore 16.30. Le due Semifinali saranno visibili in tv su Sky Sport Arena ed in streaming su ...

Masters 1000 Shanghai 2019 : Novak Djokovic vince senza alcun problema contro Denis Shapovalov : Nella penultima partita del secondo turno del Masters 1000 di Shanghai in propgramma oggi il serbo numero 1 del mondo, al suo esordio nel torneo dopo aver usufruito di un bye al primo turno in qualità di testa di serie numero 1 sul cemento cinese, ha battuto il canadese Denis Shapovalov col punteggio di 6-3 6-3 in un’ora e 10 minuti di gioco. Primo set che dura 32 minuti ed è assolutamente senza storia, per non dire noioso, con Djokovic, ...

