Djokovic | le Roi di Parigi-Bercy! Sono 34 i titoli Masters 1000 | Shapovalov si inchina in

Fonte : sportfair

(Di domenica 3 novembre 2019) Novaktrionfa nella finale di-Bercy: il tennista serbo si aggiudica il 34ªdella carriera superando DenisSfumata la possibilità di vedere il big match contro Nadal, l’equilibrio della finale deldi-Bercy pendeva tutto in favore di Novak. Il campione serbo ha rispetto il pronostico vincendo l’ultimodell’anno in una finale (la 50ª della sua carriera) senza storia, dominando il giovane Deniscon il punteggio di 6-3 / 6-4.si è aggiudicato il 5° titolo sul cementono al termine di un percorso perfetto, nel quale non ha perso nemmeno un set. Per il tennista serbo77 ivinti nel circuito maggiore e 34 iin bacheca.L'articolo, le Roi di34 isiin finale ...