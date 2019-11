DIRETTA Ternana Picerno | risultato 0-0 | video streaming | in campo | si gioca!

DIRETTA Ternana Picerno/ Streaming video tv : le quote per gli umbri - Serie C - : Diretta Ternana Picerno: Streaming video e tv, risultato live della partita, valida per la 13giornata di Serie C, girone C e in programma oggi.

DIRETTA/ Vibonese Ternana - risultato 1-0 - video streaming tv : rigore di Bubas! : Diretta Vibonese Ternana: streaming video e tv, risultato live della partita, valida per la 12giornata del girone c di Serie C

DIRETTA VIBONESE TERNANA/ Video streaming tv : incontro inedito nel girone C : DIRETTA VIBONESE TERNANA: streaming Video e tv, risultato live della partita, valida per la 12giornata del girone c di Serie C

DIRETTA Ternana Avellino/ Streaming video tv : sfida amarcord - Serie C - : Diretta Ternana Avellino, in Streaming video e tv: la sfida dell'11esima giornata di Serie C nel Gruppo C. Probabili formazioni, quote, risultato live.

DIRETTA BISCEGLIE TERNANA/ Video streaming tv : sarà il primo incrocio ufficiale : DIRETTA BISCEGLIE TERNANA streaming Video e tv: quote, orario, probabili formazioni e risultato live della partita di Serie C per il girone C.

Risultati Serie C - Classifica/ DIRETTA gol live : la Ternana rimane in vetta! : Risultati Serie C, Classifica. Diretta gol live score delle partite di oggi, domenica 29 settembre 2019, per la settima giornata dei tre gironi.

DIRETTA/ Virtus Francavilla Ternana - risultato finale 1-2 - : gol di Ferrante all'82'! : DIRETTA Virtus Francavilla Ternana. Streaming video tv, quote e risultato live del match valevole per la settima giornata del campionato di Serie C

DIRETTA VIRTUS FRANCAVILLA TERNANA/ Streaming video : sfida inedita nel girone C : DIRETTA VIRTUS FRANCAVILLA TERNANA. Streaming video tv, quote e risultato live del match valevole per la settima giornata del campionato di Serie C

DIRETTA Ternana Reggina/ Streaming video e tv : big match al Liberati - Serie C - : Diretta Ternana Reggina Streaming video e tv: quote, orario e risultato live della partita che si gioca per la sesta giornata del girone C di Serie C.

DIRETTA/ Sicula Leonzio Ternana - risultato finale 1-2 - video tv : decisivo Vantaggiato : DIRETTA Sicula Leonzio Ternana: streaming video e tv, quote e risultato live del match valevole per la quarta giornata del campionato di Serie C nel girone C.

DIRETTA SICULA LEONZIO TERNANA/ Streaming video e tv : partita inedita in Serie C : DIRETTA SICULA LEONZIO TERNANA: Streaming video e tv, quote e risultato live del match valevole per la quarta giornata del campionato di Serie C nel girone C.

DIRETTA/ Ternana Monopoli - risultato 0-0 - streaming video e tv : Marilungo - quasi gol! : Diretta Ternana Monopoli streaming video e tv: quote e risultato live del match relativo alla quarta giornata del campionato di Serie C nel girone C.

DIRETTA/ Rende Ternana - risultato 1-2 - streaming video e tv : Salzano la ribalta : DIRETTA Rende Ternana, risultato live 1-2, streaming video e tv, terza giornata di Serie C girone C. Salzano la ribalta, le fere sono ora in vantaggio.