Diretta Reggio Emilia Virtus Bologna Streaming video tv | parla Sasha Djordjevic

Buongiorno a tutti e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE testuale di Grissin Bon Reggio Emilia-Virtus Bologna partita valida per la settima giornata di Serie A 2019-2020! Il derby della Via Emilia. Due formazioni che stanno facendo davvero molto bene in questa prima fase di stagione, come testimoniano il terzo e il primo posto rispettivamente per i reggiani e i felsinei.

30′ Tiro di Insigne sull'imbucata di Zielinski, palla che termina a lato di poco della porta difesa da Pau Lopez, con il portiere spagnolo che dava però la sensazione di poterci arrivare. 29′ Smalling CON UN MIRACOLO SUL colpo DI testa EFFETTUATO DA DI Lorenzo! Prodigioso il salvataggio del difensore inglese a Pau Lopez battuto. Napoli vicinissimo al pareggio. 28′

33′ Non sbaglia Farrell che pareggia i conti: 6-6. 32′ Gran ritmo inglese, l'orgoglio sudafricano però porta solo ad un calcio di punizione. 31′ Tantissime fasi inglesi nei 22 sudafricani che si difendono con orgoglio. 29′ Calato il ritmo sudafricano, arriva anche l'indisciplina: calcio per l'Inghilterra per risalire il campo. 27′ Partita

Diretta JUVENTUS GENOA/ Video streaming tv : pareggio nell'ultimo incrocio all'Allianz : DIRETTA JUVENTUS GENOA streaming Video e tv: probabili formazioni, orario, quote e risultato live del match valevole per la decima giornata di Serie A.

90+2′ Punizione battuta male dal Brescia, che regala una rimessa dal fondo all'Inter. 90+2′ Ammonito Conte per proteste. 90+1′ Matri non arriva al meglio all'appuntamento col pallone, non riuscendo a dare forza alla palla che termina fra le braccia di Handanovic. 90′ Saranno 4 i minuti di recupero. 89′ Silent Check del direttore di gara con la sala VAR

53′ Suggerimento per Donnarumma in profondità: l'attaccante non se la sente di calciare facendo scivolare, purtroppo per lui, la palla in fallo di fondo. 52′ Ritmo e intensità più elevati in questo secondo tempo. Ora fallo di Mangraviti su Lautaro Martinez. Respira l'Inter. 49′ MISCHIA NELL'AREA INTERISTA: DONNARUMMA CI prova DA TERRA…Handanovic COMPIE

Diretta/ Reggio Audace Rimini - risultato 2-2 - video streaming tv : rosso a Finizio : Diretta Reggio Audace Rimini, info streaming: risultato live 2-2, al minuto 50 Finizio viene espulso e le due squadre tornano a giocare in parità numerica.

Diretta/ Fiorentina Pescara Primavera - risultato finale 3-3 - : pareggio spettacolare! : Diretta Fiorentina Pescara: streaming video tv, risultato finale 3-3. pareggio spettacolare nell'anticipo della sesta giornata del campionato Primavera 1.

96′ Finisce la partita 2-2 Impresa dei salentini che fermano i rossoneri con una partita spettacolare. 94′ Milan tutto in attacco che proverà a fare l'impresa di vincerla negli ultimi minuti. 92′ Goooooooooooooooool, Calderoniiiiiiiiiiiiiiiiiii, trova un gol fantastico l'esterno difensivo del Lecce che prende palla dal limite e spara in porta dai 25 metri,

Diretta/ Avellino Bari - risultato 2-2 - streaming video tv : Nuovo pareggio! : Diretta Avellino Bari streaming video e tv: quote, orario, probabili formazioni e risultato live della partita di Serie C per il girone C.

Diretta CITTADELLA COSENZA/ Video streaming Rai : nessun pareggio nei sei precedenti : DIRETTA CITTADELLA COSENZA streaming Video Rai: testa a testa dei precedenti, probabili formazioni e risultato live dell'anticipo, ottava giornata Serie B.

Diretta Finlandia Armenia/ Streaming video tv : spareggio per 2° posto - Europei 2020 - : Diretta Finlandia Armenia Streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita delle qualificazioni agli Europei 2020.

