Fonte : Blastingnews

(Di domenica 3 novembre 2019) Un successo per rendere più interessante una classifica che finora le vede lontane dal raggiungimento dei reciproci obiettivi: con questo spirito scenderanno in campoin vista del match, in programma questo pomeriggio allo stadio Marcello Torre, con fischio di inizio fissato per le ore 15:00 e valido per la tredicesima giornata del campionato diC Girone C. Gli azzurrostellati di misternon vincono da tre turni, precisamente dallo scorso 13 ottobre, nel 3-1 rifilato all'Avellino di mister Ignoffo, tra l'altro esonerato a margine della sfida di Pagani: successivamente sono arrivate due sconfitte esterne, contro Teramo (2-1) e Picerno (2-0), ed un pareggio interno contro la Vibonese (2-2), che di conseguenza ha fatto scivolare Scarpa e compagni al di fuori della zona play-off, un traguardo fino ad allora inaspettato per una squadra che ha nella salvezza ...

EmmSorrentino : Diretta Paganese-Catania Serie C, Erra recupera Diop e prepara l'assalto agli etnei - corra_davide : Alle 15 in campo #PaganeseCatania per #SerieC: probabili formazioni e info diretta streaming… - MaxLicari68 : RT @pianetacatania1: SABATO 02 NOVEMBRE, ORE 10.00-12.00, LIVE DALLA PISCINA COMUNALE DELLA PLAYA 'PIANETA CATANIA' SU RADIO AMORE DANCE 87… -