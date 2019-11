DIRETTA Maratona New York 2019 | Live della gara | orario | tv | streaming e programma

Maratona in meno di due ore per Eliud Kipchoge? (DIRETTA ore 8 - Canale 20) : Sabato 12 ottobre, alle ore 8.00, diretta-evento sul Canale “20” diretto da Marco Costa, con la messa in onda di «Ineos 1.59 Challenge». L’evento - al Prater di Vienna - vede il maratoneta keniota Eliud Kipchoge cercare di abbattere il muro delle due ore sui 42.195 chilometri, la distanza ufficiale della Maratona. L’impresa può cambiare per sempre la storia dell’atletica e...

22.50: Eyob Faniel, Daniele Meucci e Yassine Rachik saranno al via sul percorso della Corniche: sette chilometri da ripetere per sei volte, 73 gli iscritti, africani grandi favoriti, come sempre. 22.47: Fra poco più di dieci minuti scatta la maratona mondiale di Doha 21.22: Si chiude qui un'altra straordinaria serata di Atletica ma la giornata non finisce qui. C'è ancora Italia ...

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della penultima giornata dei Mondiali di Atletica leggera di Doha: in Qatar alle ore 15.30 italiane, scatteranno batterie e qualificazioni, mentre le finali inizieranno alle ore 19.00 italiane, con il gran finale della maratona maschile alle ore 23.00 italiane. Protagonisti ...

1.43: Grazie per averci seguito e appuntamento a domani per la seconda giornata di gare da Doha 1.41: Oro Kenya, argento Bahrein, bronzo Namibia: questo il podio della Maratrona Mondioale di Doha. Ritirate le due azzurre Epis e Dossena 1.40: Sesto posto per la statunitense Groner, settima la giapponese Tanimoto 1.36: Quarto posto per la keniana Kiplagat ...

22.58: Le atlete sono pronte per la partenza 22.56: Un ruolo da protagonista lo può recitare Israele con la ex kenyana Lorah Sal'peter, la bielorussa campionessa continentale Mazuronak e la britannica Purdue 22.54: Le kenyane "vere" non sono da meno: Ruth Chepngetich, Visline Jepkesho e la quarantenne Edna Kiplagat, che ...

20.10: Si chiude qui la prima giornata di gare in pista al Mondiale di Doha,. Jacobs si prende la copertina per la spedizione azzurra, buona prova di Tortu che raggiunge assieme a Tortu la semifinale. Il resto, purtroppo, è tutto da dimenticare. Grazie per averci seguito, appuntamento Alle 22.59 per la maratona femminile 20.07: I quattro ripescati dei ...

19.28: Si sta chiudendo la qualificazione del triplo maschile. solo due atleti hanno superato la misura fissata per la qualificazione. Evora è eliminato 19.23: Si è ritirato l'azzurro El Otmani. Ripescati con i tempi Balew (Brn), I Kimeli (Bel), H. Ingebrigtsen (Nor), Mead (Usa), Knight (Can) 19.21: nella seconda semifinale dei 5000 vince con una sola scarpa lo statunitense di origini ...

18.59: Si stacca Crippa e non sarà in finale 18.57: Crippa sembra sofferente all'ultimo giro 18.58: Crippa nel gruppo di testa al km 4, sono una decina per cinque posti sicuri in finale nei 5000 18.57: ALESSIA Trost C'E'!!!! Riesce a superare 1.92 e risale al settimo posto: 12 atlete hanno superati 1.92 18.56: Il portoghese Pichardo con 17.38 vola in finale nel triplo 18.55: ...

18.31: Due errori per Geraschchenko, McPherson e Palsyte nell'alto 18.30: Brutto primo salto per Dallavalle che inizia con un nullo la qualificazione del triplo 18.28: Tanti errori a 1.89, compreso quello millimetrico di Elena Vallortigara 18.27: C'è l'azzurro Andrea Dallavalle al via delle qualificazioni del triplo maschile. 17.10 la misura da raggiungere per la ...

16.53: Errore di Roberta Bruni al primo tentativo a 4.35 nell'asta 16.53: E' eliminata Eleonora Vandi che chiude solo sesta 16.51: Vandi nelle retrovie dopo il primo giro. Batteria lenta 16.44: La ucraina Natalia Prishchepa vince la quinta e penultima batteria degli 800 in 2'03″22, secondo posto per la cinese Wang (2'03″25), terza la britannica Bell ...

15.52: Il cinese Zhu è il terzo qualificato alle batterie. Vinta la terza batteria con 10″35 15.51: Al via la terza batteria preliminare dei 100 15.50: C'è la prima qualificata anche nel martello: è la francese Tavernier che lancia a 72.91. Vicine alla misura da finale anche l'ucraina Klyvets (71.52) e la cinese Luo (71.35). Fra poco Fantini 15.46: Tanto per far capire chi è ...

15.28: Tutto pronto per l'avvio delle gare. In pedana già i protagonisti del salto in lungo maschile, 15.25: In giornata in gara anche Tortu e Jacobs nelle batterie dei 100 a caccia di un posto in semifinale e le due azzurre Dossena ed Epis nella maratona, la prima e unica medaglia d'oro che si assegna oggi 15.20: La prima azzurra in gara in pista è Eleonora Valdi nelle batterie ...