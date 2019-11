Diabete | il frutto in grado di combattere la glicemia alta

Fonte : meteoweb.eu

(Di domenica 3 novembre 2019)ilcon un noto: è l’idea alla base di uno studio condotto da un gruppo di ricerca dell’Università di Guelph (Canada). Per la prima volta i ricercatori, guidati da Paul Spagnuolo, hanno dimostrato come un composto presente solo in questoesotico possa inibire i processi cellulari che normalmente portano al. Si tratta dell’avocado. Nei test di sicurezza sull’uomo, il team ha anche scoperto che la sostanza è stata assorbita nel sangue senza effetti avversi a livello renale, epatico o muscolare. Lo studio è stato recentemente pubblicato sulla rivista ‘Molecular Nutrition and Food Research’. I ricercatori canadesi hanno scoperto che l’avocatina B (AvoB), una molecola grassa presente solo nell’avocado, contrasta l’ossidazione incompleta nel muscolo scheletrico e nel pancreas per ridurre ...