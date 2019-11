Di Maio | Stop dibattito surreale Plastic tax per invertire la rotta

Regionali Calabria - Di Maio stoppa la candidatura di Dalila Nesci : in lizza Laghi e Callipo : Tra le regioni prossime al voto, nel 2020, c'è anche la Calabria. Luigi Di Maio ha stoppato la candidatura della deputata grillina Dalila Nesci. I nomi che circolano sono quelli del medico ambientalista Ferdinando Laghi e dell'imprenditore del tonno Pippo Callipo. Nei mesi scorsi è spuntato anche il nome di Giuseppe Gualtieri.Continua a leggere

Calabria : Di Maio stoppa Nesci - ‘candidatura creerebbe precedente replicabile’ : Roma, 2 nov. (Adnkronos) – Le prossime elezioni regionali, complice la batosta in Umbria, continuano a creare fibrillazioni nel M5S. Con o senza il Pd nelle vesti di alleato. La settimana prossima il capo politico del Movimento, Luigi Di Maio, tornerà a vedere i parlamentari di Calabria ed Emilia Romagna per sciogliere la riserva e decidere la linea da tenere. Sul fronte calabrese, in particolare, spirano venti di guerra, con ...

Calabria : Di Maio stoppa Nesci - ‘candidatura creerebbe precedente replicabile’ (2) : (Adnkronos) – Nominato viceministro alle Infrastrutture e ai trasporti nel Conte bis, Giancarlo Cancelleri ha infatti lasciato il suo posto nel Parlamento regionale siciliano, l’Ars, salutando Palermo per Roma. E generando parecchio dissenso all’interno del Movimento. Ma la sostituzione di Cancelleri, avrebbe spiegato Di Maio a Nesci, non ha aperto nessun ‘buco nero’, mentre la corsa della deputata in Calabria ...

Di Maio difende Conte : «Stop ai giochini di palazzo sul premier - o andiamo al voto» : «Lo vogliamo dire chiaramente: non esiste futuro per questa legislatura se qualcuno prova a mettere in discussione il presidente Conte con giochini di palazzo, immaginando scenari futuri...

Di Maio : “Stop alle idee personali. C’è la volontà di portare avanti la legge su acqua pubblica? Potrebbe essere la prima del 2020” : Basta “parlare di coalizioni”, si “mettano da parte le idee personali” e si affrontino le cose concrete. Come “la legge per l’acqua pubblica”. Il capo politico M5s Luigi Di Maio, da giorni interpellato per parlare dell’alleanza Pd-M5s a livello regionale e non solo, ha rilanciato cercando di spostare l’attenzione sui temi. E come prima cosa ha citato uno dei provvedimenti ritenuti prioritari ...

Manovra : Di Maio - stop a 24 milioni di mangiatoia pubblica per Radio Radicale : "Gli italiani non potevano pagare altri 24 milioni di soldi delle loro tasse per finanziare Radio Radicale, che - ricordo - è una Radio privata che si è presa già 250 milioni di fondi pubblici. Nel vertice sulla Manovra che abbiamo appena concluso abbiamo ottenuto qualcosa che dovrebbe essere comune buon senso, ovvero che venga bandita una gara entro fine aprile dell'anno prossimo". Lo scrive Luigi Di Maio su Facebook, aggiungendo che ...

Di Maio : “Al governo col Pd si lavora meglio che con la Lega ma stop ad alleanze locali. Conte rilancia? Sulle Regionali decidono i territori” : Con il Pd si lavora bene. Anzi, “meglio di quanto si lavorasse con la Lega“. Ma al presidente del Consiglio Giuseppe Conte che rilancia le alleanze sottolineando che per un patto come questo serve tempo la risposta del capo politico del M5s Luigi Di Maio è che “dopo uno tra i minimi storici alle Regionali, direi che può considerarsi un’esperienza chiusa”. Più precisamente, al capo del governo risponderanno ...

"Stop all'uomo solo al comando" Caos M5S - Ruocco contro Di Maio : "Più che altro è semplicistico". Così Carla Ruocco, presidente della Commissione Finanze della Camera e storico esponente del Movimento 5 Stelle, interpellata da Affaritaliani.it, commenta l'annuncia del ministro degli Esteri Luigi Di Maio ('Basta alleanze con il Partito Democratico' dopo... Segui su affaritaliani.it

Siria - Di Maio ha firmato lo stop all’esportazione di armi alla Turchia : Il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, ha firmato l'atto interno alla Farnesina con cui blocca la vendita di armi alla Turchia. Con questo stesso atto, inoltre, il ministro degli Esteri avvia un'istruttoria sui contratti in essere. Lo stop all'esportazione di armi alla Turchia era stato annunciato negli scorsi giorni dallo stesso Di Maio.Continua a leggere

Tre miliardi per il taglio del cuneo e stop al superticket. Ma sulla manovra è scontro Di Maio-Renzi per Quota 100 : Il vertice di governo chiuso alle due di notte. Spunta anche il fondo per la famiglia. Italia Viva: abolire la misura voluta dalla Lega. M5S: non si tocca

Crisi in Siria - Di Maio : «Stop all’export di armi verso la Turchia e istruttoria su contratti in essere» : Il ministro degli Esteri: «Ankara è l’unica responsabile di questa escalation: deve sospendere subito le operazioni militari». E ora scatta il blocco degli armamenti dall’Italia

