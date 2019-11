Di Maio | «Negozi aperti 7 giorni su 7 |  il governo intervenga Tutelare lavoratori»

Chiusure domenicali - Di Maio annuncia : “Basta negozi aperti 7 giorni su 7 - tuteliamo i lavoratori” : Luigi Di Maio ci riprova e rilancia il tema delle Chiusure domenicali dei negozi : "Dobbiamo andare avanti come Governo nella tutela delle persone che lavorano", afferma spiegando di voler tutelare i commercianti che per affrontare la concorrenza dei centri commerciali rimangono aperti "12 ore al giorno e 7 giorni su 7”.Continua a leggere

