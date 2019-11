Derby azzurro in Nba | Gallinari la spunta su Melli

Inter-Juventus - domani il Derby d’Italia! Moratti ammette : “vedrò la gara allo stadio - con qualcosa di nerazzurro addosso” : L’analisi di Moratti: le parole dell’ex presidente nerazzurro alla vigilia del derby d’Italia tra Inter e Juventus domani sera si disputerà al San Siro il primo derby d’Italia della stagione 2019/20: l’Inter ospiterà la Juventus per un match ricco di spettacolo. In tantissimi non vedono l’ora di seguire quest’importante partita, tra questi c’è anche l’ex presidente nerazzurro Moratti: ...

Milan all’Inferno - Inter in Paradiso! Giampaolo a lezione da Conte : Brozovic e Lukaku illuminano (di nerazzurro) il Derby : derby a senso unico a San Siro, l’Inter domina in lungo e in largo un Milan spento e senza idee: Conte mantiene senza problemi il primato in classifica Inter in Paradiso, Milan all’Inferno. Il derby sorride ai nerazzurri, che restano a punteggio pieno in classifica e rispondono alla Juventus, vittoriosa nel pomeriggio sul Verona nonostante una prestazione incolore. Spada/LaPresse Gli uomini di Conte non lasciano scampo ai ...

ATP San Pietroburgo – Il Derby azzurro va a Caruso - Fabbiano ko in tre set : Salvatore Caruso avanza al torneo ATP di San Pietroburgo: il siciliano si aggiudica il derby azzurro contro Fabbiano derby azzurro oggi pomeriggio sul veloce indoor di San Pietroburgo, dove si sta disputando il St. Petersburg Open, torneo ATP World Tour 250 con un montepremi di 1.180.000 dollari. Thomas Fabbiano ha sfidato Salvatrore Caruso in una sfida terminata solo al terzo set. Ad avere la meglio è stato il siciliano, che si è imposto ...