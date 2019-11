Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 3 novembre 2019), ladie Bruce, ha parlato per la prima volta dei problemi di dipendenza dall’alcol della. “Erase il sole tramontasse efosse arrivato un– ha raccontato la ragazza 25enne in un programma televisivo statunitense,riporta la stampa locale -. Ricordo che ero molto ansiosa quando sentivo che i suoi occhi si chiudevano mentre parlava con me, capivo che era“.ha ammesso poi che i problemi di alcolismo dellal’ha portata a sentirsi poco amata da lei, precisando però che se fosse stata sobriaprobabilmente sarebbe stata anche più affettuosa con le sue figlie. L’attrice non ha mai nascosto i suoi problemi di dipendenza anzi, ne ha parlato apertamente più volte in diverse interviste, spiegando le difficoltà affrontate per cercare di uscire dalla ...

TutteLeNotizie : Demi Moore, la figlia Tallulah Willis: “Mia madre sempre ubriaca, era come un mostro che… - Noovyis : (Demi Moore, la figlia Tallulah Willis: “Mia madre sempre ubriaca, era come un mostro che arrivava”) Playhitmusic - - Domenic89215160 : “ERA COME UN MOSTRO CHE ARRIVAVA” – TALLULAH WILLIS, UNA DELLE TRE FIGLIE DI DEMI MOORE, RACCONTA I SUOI ANNI ACCAN… -