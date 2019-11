Delibera concorso Asl di Frosinone e selezioni Consorzio Italia per oltre 120 oss

Fonte : Blastingnews

(Di domenica 3 novembre 2019) Attualmente è in attivo un bando dipubblico per l'assunzione a tempo determinato di 120 operatori socio sanitari (ruolo tecnico di categoria BS in possesso della qualifica di oss e del diploma di scuola secondaria di I grado), per l'Asl di. Anche la cooperativa socialericerca profili professionali in funzione di operatore socio sanitario da destinare presso i servizi socio-assistenziali dei comuni di Nocera, Scafati, Pagani, Torre Annunziata, Torre del Greco. La cooperativa seleziona anche per Asur Marche altri operatori socio sanitari per i servizi di assistenza agli anziani presso le residenze sanitarie di Ascoli Piceno e di Acquasanta Terme. Qualifiche professionali e principali mansioni I candidati per questi ruoli di oss hanno la cittadinanzana o europea, l'idoneità fisica all'impiego, un'esperienza maturata in simile incarico, abilità a ...

