Del Piero | ' Alla Juventus si sono spiegati e stanno capendo le idee di Sarri'

Fonte : Blastingnews

(Di domenica 3 novembre 2019) Laha vinto il derby di Torino non con poche difficoltà, con i granata che hanno dato del filo da torcere ai bianconeri, nonostante Sirigu sia stato probabilmente il migliore in campo per gli uomini di Mazzarri. Il risultato finale è stato di 1 a 0 grazie al gol di De Ligt che riporta i bianconeri al primo posto dopo la vittoria dell'Inter a Bologna per 2 a 1. In meritoha parlato a Sky Sport l'ex capitano bianconero ed attuale commentatore televisivo Alex Del, soffermandosi nello specifico sull'evoluzione dellae sulla crescita cheavendo gli uomini allenati dal tecnico Maurizio. Delha sottolineato che il progetto tecnico è appena agli inizi ed il tecnico toscano ha bisogno quindi di tempo prima di portare totalmente la sua idea di gioco. In due mesi infatti si posgettare le basi, ma non si può stravolgere il lavoro degli ...

ChampionsLeague : ?? Francesco Totti or Alessandro Del Piero? #UCL | #FlashbackFriday - goal : @juventusfcen Alessandro Del Piero for Juventus ???? ?? 706 appearances ?? 290 goals Serie A ???????????????? Champions Le… - OptaPaolo : 513 - Gianluigi #Buffon raggiunge oggi Alessandro Del Piero (513) come giocatore più presenze nei campionati italia… -