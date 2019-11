Cori razzisti contro Balotelli | Mario si sfoga sui social | “alle persone di questa curva…”

BALOTELLI CONTRO Cori razzisti "BASTA!"/ Video - ma Juric nega "non è successo niente" : Mario BALOTELLI CONTRO CORI RAZZISTI Verona-Brescia: Video. Scaglia la palla in curva e poi esce dal campo. Ma Juric nega: "Non è successo niente".

Balotelli calcia il pallone in curva contro i Cori razzisti - Verona-Brescia sospesa 4? : Vince il Verona contro il Brescia, ma perde il Bentegodi, che rovina la vittoria dei gialloblù - per un gruppo di fanatici - con presunti buu razzisti partiti dalla curva all'indirizzo di...

Cori razzisti Verona-Brescia - Mino Raiola difende Balotelli : “siamo con Mario contro razzismo e ignoranza” : Mino Raiola si è espresso in difesa di Mario Balotelli dopo i Cori razzisti di Verona-Brescia: l’agente ha mostrato la propria solidarietà al giocatore Mario Balotelli è stato protagonista, suo malgrado, di un brutto episodio di razzismo avvenuto nel secondo tempo di Verona-Brescia. Il calciatore ex Inter e Milan ha fermato il gioco scagliando con forza la palla contro i tifosi del Verona, accusandoli di Cori razzisti nei suoi ...

Giugliano come Verona : stop alla gara per Cori razzisti contro calciatore Licata : Accade tutto al 22' del secondo tempo di Giugliano-Licata, match valevole per la decima giornata del campionato di serie D. L'allenatore siciliano Campanella sostituisce l'ivoriano...

Cori razzisti a Balotelli - le parole del presidente del Verona Setti e il messaggio di Mino Raiola : “Si sta ingigantendo qualcosa che non c’è. Quando si parla di un campione come lui si dà più peso a certe situazioni. Un gesto come il suo viene raccolto di più rispetto ad un altro calciatore. La tensione della partita ha fatto sì che magari ci potesse essere uno scatto di rabbia come il suo che può dare più fastidio perchè fatto da lui e non da altri”. Queste le parole ai microfoni di Sky Sport di Maurizio Setti, ...

Cori razzisti a Verona - Balotelli minaccia di andarsene : Vince il Verona contro il Brescia, ma perde il Bentegodi, che rovina la vittoria dei gialloblu' - per un gruppo di fanatici - con presunti buu razzisti partiti dalla curva all'indirizzo di Mario Balotelli. E proprio la reazione veemente di Supermario, che al 9' della ripresa, evidentemente stufo degli ululati, prende il pallone lo scaglia verso la tribuna e minaccia di lasciare il campo, e' l'immagine che rimarra' di questa partita. Come dire ...

Cori razzisti Verona-Brescia - la risposta di Balotelli in un video social : tutti i bambini dell’Africa fanno il tifo per lui : Cori razzisti durante Verona-Brescia, Balotelli risponde con un commovente video social: grande solidarietà dai bambini dell’Africa Nel pomeriggio di Serie A, putroppo, non c’è stato spazio solo per il calcio giocato. L’ombra del razzismo è tornata ad aleggiare sui campi del calcio italiano con un episodio particolare avvenuto durante Verona-Brescia. Nel secondo tempo della gara Mario Balotelli ha fermato il gioco ...

Ancora Cori razzisti negli stadi - Balotelli infuriato minaccia di lasciare il campo : Ancora una partita fermata per qualche minuto, e stavolta c’è Mario Balotelli nel mirino dei tifosi. Dopo quanto accaduto in Roma-Napoli, match interrotto dall’arbitro Rocchi per via dei cori discriminatori di alcuni supporter giallorossi che invocavano il Vesuvio, oggi la scena in negativo nell′11/a giornata di Serie A l’ha rubata Verona-Brescia. Due squadre le cui tifoserie sono divise da una fiera ...

Balotelli furioso per i Cori razzisti calcia il pallone in curva. Verona-Brescia sospesa 4? : Nuovo caso di razzismo in serie A durante Verona-Brescia. Mario Balotelli, centravanti dei lombardi, preso pesantemente di mira con cori razzisti e offensivi, intorno al 20' della ripresa si...

Cori razzisti a Verona : Balotelli lancia la palla contro i tifosi Match sospeso per 4’ Video : Al 9’ della ripresa l’attaccante bresciano ferma il pallone con le mani e lo calcia in curva. Compagni e avversari lo calmano, l’arbitro Mariani stoppa la partita per oltre 4’

Cori razzisti verso Balotelli in Verona-Brescia - Juric attacca : “nessun coro - non diciamo cazzate. Chiedete a Mario perchè…” : Presunti Cori razzisti verso Balotelli in Verona-Brescia, Ivan Juric risponde nel post gara: l’allenatore scaligero nega l’episodio La partita fra Verona e Brescia è stata macchiata da un presunto episodio di razzismo. Nel secondo tempo Mario Balotelli ha fermato il gioco scagliando con forza la palla contro i tifosi del Verona, accusandoli di Cori razzisti nei suoi confronti. L’attaccante italiano ha anche provato ad ...

?Cori razzisti - Balotelli furioso calcia il pallone in curva. Verona-Brescia sospesa 4? : Nuovo caso di razzismo in serie A durante Verona-Brescia. Mario Balotelli, centravanti dei lombardi, preso pesantemente di mira con cori razzisti e offensivi, intorno al 20' della ripresa si...

Mario Balotelli furioso dopo Cori razzisti/ Video - palla in curva ed esce dal campo : Mario Balotelli furioso dopo cori razzisti Verona-Brescia: Video. Scaglia la palla in curva e poi esce dal campo: i compagni e avversari lo fermano e...

Verona-Brescia - Cori razzisti contro Balotelli : partita sospesa per alcuni minuti : Questa volta ci si ferma a Verona. I tifosi dell’Hellas hanno intonato cori razzisti contro Mario Balotelli al 54′ del match del Bentegodi contro il Brescia. L’attaccante italiano ha interrotto l’azione di gioco che lo vedeva protagonista e calciato il pallone verso gli spalti. Balotelli ha anche pensato di abbandonare il campo, ma i compagni di squadra e gli avversari lo hanno convinto a continuare a giocare. Il direttore di ...